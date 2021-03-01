房市／生化研究轉行房仲 張亞維4年當店長
財經中心/綜合報導
2021-03-01 08:00:00
35歲信義房屋新莊總站店店長張亞維為生物化學碩士，高學歷進入房仲業，在不看好中成長，並在一次次的客戶服務中，磨出同理心，他入行4年便選上店長。
張亞維大學念師範學院，接著又考取國防醫學院生物化學研究所，碩士畢業後在長庚醫院從事生物化學研究工作，一年後決定轉職業務。原因是研究工作薪水固定、沒有太大前景，他認為年輕時不該選擇安逸，研究後認同買賣房屋是每一個人一生的大事，因此選擇信義房屋。頂著高學歷進入房仲業，憑著勤奮、熱情學習，張亞維第一個月就拿下業績新人王，雖然初試啼聲亮眼，不過也經歷了一場震撼教育。張亞維說，一次成交案件，就發生漏水事件，他長達一年在買賣雙方間溝通、協調，感性接收雙方情緒，理性解決問題，休假也不間斷。過去的學經歷，優點是可以快速、有邏輯的統合思考，但也讓他想法難免較自我，張亞維感恩的說，「每一個客戶都是老師」，房仲業是服務業，起初密集處理人的事情，難免心浮氣躁，但因房屋買賣的類型與接觸的人都很多元，他在短時間內接收了各式各樣的問題與挑戰，也磨練了他的心性。迄今入行7年多，他第4年選上店長，過去從事業務工作，需要嚴格的管理自己，當上店長後，則需更有溫度的陪伴同事，張亞維回想，新人剛開始經營市場，需要時間醞釀，最容易有低潮期，因此他陪伴店裡新人從開發到建立作業體系，經歷每一個挫折。張亞維說，業務工作很不簡單，需要肩負為客戶成家立業的責任，但也很有成就感，他曾同一間社區成交64間，交易量數字的背後來自一個個託付與信任，擔任主管後則長出管理思維，也協助他們的家業夢想，讓他們有歸屬感。 「一個人走得快，一群人走的又快又遠」張亞維表示，除了真誠的服務客戶完成成家夢想，他也希望擴大新莊總站店服務的深度與廣度，更希望協助每一名同仁的家庭，都因為有信義房屋能過得更好。