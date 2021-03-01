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房市／權益不受損　裝修合約別漏這三大項

財經中心/綜合報導

2021-03-01 08:30:00

室內裝修
▲室內裝修不是筆小錢，合約內容要睜大眼看清楚，才能確保權益。（圖／NOWnews資料照片）
順利買到心儀的房子後，只要預算許可，多數人會選擇再花點錢裝潢整修，但要注意的是，不只買賣房子的契約有許多眉角要注意，室內裝修合約也有三大項目應載明清楚，分別是「合約條款」、「施工進度表」，以及「報價單」。
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信義居家表示，中古屋裝修通常有三種方式，第一種是找設計師從規劃設計到完工一手包辦，第二種則是當業主自己的想法比較明確，或裝修不複雜，可直接找統包商施工，第三種則是業主較熟悉裝修領域，或有認識的廠商時，自行分別找水泥、木作、油漆等廠商施工，唯要注意每階段廠商進場時程的銜接等問題。無論循哪種方式找到設計師或廠商，雙方「溝通無礙」是重要前提，才能確保裝修成果符合業主心中期待。
找好廠商後，最重要的就是簽約。信義居家指出，裝修合約中需具備保障與權益相關條款，例如支付價款的方式通常分4期，簽約時、木作進場、油漆進場各付3成，驗收後7日內再支付尾款1成；另外，通常也會有1年的保固期，以及載明工程延宕的處理方式。
除事關保障與權益的合約條款外，其次，會有一份施工進度表，也就是每項工程的銜接排程及應完工的期限，方便業主每一階段完工時能先行初步驗收，以便盡快改善缺失，而若工程真的有延宕，也能依這份進度表及合約條款，向廠商提出罰則或延後付款。最後，則是報價單，需清楚寫明裝修工程中使用哪些建材型號，以及其尺寸、數量、項目各是什麼。
施作期間難免會有工程的變更或項目增減，例如拆除原裝潢後發現某處天花板有漏水跡象，需多做防水工程，信義居家建議，追加減或工程變更前，須簽認工程變更單，對於有疑慮的地方，雙方應盡量以照片等實際證據溝通，且留存對話紀錄，以便日後爭議時有依據可以協助釐清。另外，安信建經也有推出類似房屋履約保證專戶的「裝修寶」服務，由公正第三方全額管理裝修款項，避免發生廠商收錢卻沒做完工程等糾紛。
大家房屋企劃研究室專案副理郎美囡則建議，內政部營建署有公告官方版本的「室內裝修–設計委託及工程承攬契約書」範本，建議有裝修需求時，應該比對廠商版本與官方版本，較能確保自身權益不受損。
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