房市／桃園中平商圈沒捷運 靠價格取勝
財經中心/綜合報導
2021-03-01 18:00:00
桃園區中平生活圈沒有火車站、捷運經過，雖然缺乏交通建設利多，每年200至300件中古大樓交易量，有穩定買盤支撐，在地房仲表示，中平生活圈發展早，有黃昏市場、優良學區等完善機能，也因無重大交通建設，反而房價親民，成為區域房市的優勢。
根據桃園不動產交易e指通資料，中平生活圈近5年來的交易量都是屋齡大於5年的中古大樓多過於新大樓，且每年平均都有200多件，去年全年的中古大樓房價均價為17.85萬，較前年同期房價均價16.68萬，增加7%。對此，信義房屋國際店專案經理高御哲表示，早期桃園區都市發展多沿著鐵路沿線，過去中平生活圈沒有鐵路經過，缺乏交通建設，因此房價較桃園區其他生活圈親民，但這反而成為區域房市的優勢，也讓區域內的中古大樓持續熱賣。高御哲表示，年前賣屋、買屋的意願高且積極，有些年輕人喜歡屋齡較新的房屋，到鄰近的中路重劃區看過後，發現房價要28至30萬，預算有限還是回頭至中平生活圈看公設低、商圈發展完善的中古大樓。高御哲進一步表示，區域內多為平均屋齡20年的大樓，再加上周邊生活機能完善，有黃昏市場、游泳池、健身房、大型賣場，更有明星學校中山國小與武陵高中，因此雖然屋齡較高，仍吸納在地首購、換屋族群。中平生活圈以中平路為核心，北至中山路，南至宏昌十三街的鐵路、西鄰國際路二段，東往壽昌街一帶的街廓，目前還未有交通建設，不過未來有桃園市鐵路地下化計畫，將增中路車站，預計將促進桃園區東西向發展，最快2030年通車。