NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

房市／桃園中平商圈沒捷運　靠價格取勝

財經中心/綜合報導

2021-03-01 18:00:00

桃園中平生活圈
▲桃園中平生活圈生活機能發展完善。（圖／NOWnews資料照片）
桃園區中平生活圈沒有火車站、捷運經過，雖然缺乏交通建設利多，每年200至300件中古大樓交易量，有穩定買盤支撐，在地房仲表示，中平生活圈發展早，有黃昏市場、優良學區等完善機能，也因無重大交通建設，反而房價親民，成為區域房市的優勢。
我是廣告 請繼續往下閱讀
根據桃園不動產交易e指通資料，中平生活圈近5年來的交易量都是屋齡大於5年的中古大樓多過於新大樓，且每年平均都有200多件，去年全年的中古大樓房價均價為17.85萬，較前年同期房價均價16.68萬，增加7%。
對此，信義房屋國際店專案經理高御哲表示，早期桃園區都市發展多沿著鐵路沿線，過去中平生活圈沒有鐵路經過，缺乏交通建設，因此房價較桃園區其他生活圈親民，但這反而成為區域房市的優勢，也讓區域內的中古大樓持續熱賣。
高御哲表示，年前賣屋、買屋的意願高且積極，有些年輕人喜歡屋齡較新的房屋，到鄰近的中路重劃區看過後，發現房價要28至30萬，預算有限還是回頭至中平生活圈看公設低、商圈發展完善的中古大樓。
高御哲進一步表示，區域內多為平均屋齡20年的大樓，再加上周邊生活機能完善，有黃昏市場、游泳池、健身房、大型賣場，更有明星學校中山國小與武陵高中，因此雖然屋齡較高，仍吸納在地首購、換屋族群。
中平生活圈以中平路為核心，北至中山路，南至宏昌十三街的鐵路、西鄰國際路二段，東往壽昌街一帶的街廓，目前還未有交通建設，不過未來有桃園市鐵路地下化計畫，將增中路車站，預計將促進桃園區東西向發展，最快2030年通車。
關鍵字

NOW民調中心

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
23.75%76.25%
2021-02-24-2021-03-02
即時
推薦閱讀