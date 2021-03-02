房市／國內疫情緩 青埔買氣回籠
財經中心/綜合報導
2021-03-02 08:30:00
根據桃園機場捷運交易熱門站點中，以A18高鐵捷運站為漲勢最凌厲，即所在地為青埔，去年買氣熱絡，年前受到桃園疫情緊張而受到壓抑，但今年前2個月，買氣有逐步回溫。
青埔的看屋人潮從去年到今年依然熱絡，信義房屋中壢民權店專案經理劉忠銘分析這兩個月來青埔的房市情況，農曆年前桃園醫院疫情影響，屋主開放帶看意願低，買方的看屋意願冷卻，消費者轉為網路看屋，農曆年後疫情回穩後，指名要帶看青埔的需求不斷。劉忠銘分析，青埔的建設都是看的見且正在進行中，最大的建設首屬亞洲矽谷計畫在青埔規劃亞矽創新研發中心，青埔智慧城市示範區，還有既有的百貨、商場等生活機能，周邊將蓋美術館、環球購物中心等建設，消費者雖歷經疫情短暫影響，很快恢復信心。去年以來，青埔的房屋每坪上漲3至5萬左右；此外，劉忠銘也觀察預售案的建商，年後漲價，漲幅約1成左右。除此，劉忠銘也說，機場捷運通車後改變桃園與台北生活，他自己親身體驗，以往搭乘高鐵至台北，在尖峰時刻自由座仍有餘裕，但去年以來，尖峰時刻上班搭乘高鐵的民眾大排長龍，顯見青埔地區的房屋受許多北客青睞，居住人口也越來越多。根據信義房屋統計捷運周邊站點實價資料，在桃園機場捷運行經桃園的幾個交易熱門站點，106年通車以來，包含A17領航站、A18高鐵桃園站、A19桃園體育園區站、A21環北站當中，以A18高鐵桃園站房價增長16%漲幅最為驚人。