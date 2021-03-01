點外送附金黃汽水！客一掀蓋「濃郁騷味」猛飄出：誰敢喝

外送平台近幾年崛起，許多民眾只要在家使用APP點餐，熱騰騰的美食就會送上門，不過送上來的餐點若是「出了意外」要找餐廳還是外送平台負責恐怕是一道難題。近日在英國就有名體育記者利用外送點了一份健康餐，只是送過來的餐盒附贈的罐裝可樂顏色卻異常金黃，打開瓶蓋後更是飄出濃濃的異味讓他當場傻眼。

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根據《每日郵報》報導，英國這名記者奧利佛（Oliver McManus）訂購的是「HelloFresh」的餐盒，主打著水煮餐、健康餐的這間餐廳一向獲得不少顧客好評。不過當奧利佛從外送員手中接過餐點後，發現隨餐附贈的可樂瓶中液體顏色混濁，打開瓶蓋後更是飄出濃郁的尿騷味。

對於這種「附餐飲料」十分無奈的他也立刻拍下這個畫面，更在推特上標記廠商推文寫道「您好，我的問題很簡單：請問為什麼我的餐點會收到不知名人士的罐裝尿液？期待您的回覆」，更吐槽補充「歡迎提供地址讓我把這罐『飲料』寄回貴公司，您可以親自聞聞看檢查」。

▲奧利佛收到一罐「金黃可樂」相當傻眼。（圖／翻攝自推特@OliverGMcManus）

這則推文瞬間掀起網友熱議，廠商發現後也連忙回應表示，所有餐點在送出前都會經過檢查，目前無法得知為什麼會發生這個意外，另外也願意提供奧利佛賠償。不過網友們也被這則趣事逗樂，紛紛留言表示「這是蘋果汁吧？」、「這可樂或許是零卡、無負擔」，也有網友猜測這是外送員準備尿急用的可樂瓶，卻意外遞給了這名倒楣的客人。（編輯：楊智傑）