學測32級分問能讀哪？資優生中肯「神回」電爆 全場跪了
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 12:14:08
學測成績日前已經公布，不少高三的學生開始苦惱自己要填選的大學志願以及科系，而隨著成績高低不同，填選的學校門檻也有所不同。近日，就有網友討論「學測32級分的話可以念哪裡？」沒想到竟然釣出資優生中肯神回，引發不少網友朝聖。
原PO在「Dcard」貼文指出「小弟我今年學測成績國文9級分、英文7級分、數學6級分、社會10級分，總級分32，我知道這樣很爛，但還是請問這樣的成績能上銘傳文化資管類嗎？可以分享一下嗎？」貼文一出，引來一名就讀「國立中央大學」的同學回應「學測考不到40我私心建議不要讀大學，沒有40你多數時間都沒放心思在準備學測吧？ 既然你都不在乎了，你又何必再浪費4年在你不在乎的事上呢？ 不然就是你有努力但沒天份，也不是小孩子了封閉在潛力無窮之類的鼓勵，該認清自己幾斤幾兩面對現實，不如就早點出社會累積年資也不差呀」。結果該留言吸引超過500名網友按讚，還比原PO貼文按讚還多，不少人Tag中央大學的同學表示「實話總是最難聽，真的給你跪了」、「為什麼Dcard沒有收藏留言的功能！」、「忠言逆耳，滿中肯的」、「做工比較實在」。（編輯：張嘉哲）