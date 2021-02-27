凌晨只點1瓶水！外送員一到驚見「暗黑目的」：太聰明了
編輯中心/綜合報導
2021-02-27 12:55:30
外送平台近幾年崛起，不少人在家用APP點餐，美味的食物就會送上門，且不少店家只要有開24小時，平台也幾乎都能點到。近日，就有網友分享自己凌晨接到一筆只點一瓶礦泉水的訂單，其背後原因曝光後，引發熱議。
原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「凌晨跑一單客人備註要我幫他買兩包菸跟一手啤酒，本來想要裝死，但他說會給我小費，我就想說好吧，結果到了超商之後，發現只點了一瓶水，原來是早就預謀要買菸酒了...噴了460想說如果他不領也太虧了」。「結果到客人家之後，看起來年紀很輕，他竟然給了我兩張五百，我想說，乾爹你以後要酒還是什麼，不要說一手，一箱兩箱我都幫你扛到4樓，之前看別人發都以為是創作文，自己遇到才知道之前只是沒那個運而已」。貼文一出，網友紛紛回應「超商買一瓶水還能代買其他東西，還真的是聰明啊！」、「原來還有這招喔...」、「還是希望外送員不要幫忙買東西，養成習慣之後不買都會被客人給負評」、「別人的顧客總是不會讓人失望」、「這種是還有給小費的勒，有些不幫買直接給你負評」、「點水順便代買東西....現在客人真的很聰明」。（編輯：張嘉哲）
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