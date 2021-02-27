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凌晨只點1瓶水！外送員一到驚見「暗黑目的」：太聰明了

編輯中心/綜合報導

2021-02-27 12:55:30

▲有網友透露外送員送餐到達的時候滿手都是血，讓他嚇壞了。請對方去看醫生，外送員卻回答「要回去外送」。（示意圖／翻攝自 UberEats 官網）
▲外送員分享深夜接到一瓶礦泉水的訂單，其背後動機引發熱議。（示意圖／翻攝自 UberEats 官網）
外送平台近幾年崛起，不少人在家用APP點餐，美味的食物就會送上門，且不少店家只要有開24小時，平台也幾乎都能點到。近日，就有網友分享自己凌晨接到一筆只點一瓶礦泉水的訂單，其背後原因曝光後，引發熱議。
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原PO在「UberEats全台討論區」貼文指出「凌晨跑一單客人備註要我幫他買兩包菸跟一手啤酒，本來想要裝死，但他說會給我小費，我就想說好吧，結果到了超商之後，發現只點了一瓶水，原來是早就預謀要買菸酒了...噴了460想說如果他不領也太虧了」。
可能是顯示的文字是「 6:19 4G 行程詳細資訊 Google 台北市文昌宮 Map data ©2021 Google 您的明細 $64.00 時間 7分鐘48秒 距離 0.5 km 車輛類型 預約時間 Delivery 預約日期 上午3：47 賺取的積分 2月27日週六 收取的現金 1點 $27.00 支付給您的費用 行程費用 額外獎勵 $49.00 $15.00 您的費用明細 $64.00 」的圖像
▲網友分享一名客人深夜只點一瓶水，只為拜託外送員幫忙代買超商東西。（圖/UberEats全台討論區）
「結果到客人家之後，看起來年紀很輕，他竟然給了我兩張五百，我想說，乾爹你以後要酒還是什麼，不要說一手，一箱兩箱我都幫你扛到4樓，之前看別人發都以為是創作文，自己遇到才知道之前只是沒那個運而已」。
貼文一出，網友紛紛回應「超商買一瓶水還能代買其他東西，還真的是聰明啊！」、「原來還有這招喔...」、「還是希望外送員不要幫忙買東西，養成習慣之後不買都會被客人給負評」、「別人的顧客總是不會讓人失望」、「這種是還有給小費的勒，有些不幫買直接給你負評」、「點水順便代買東西....現在客人真的很聰明」。（編輯：張嘉哲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您 吸菸會導致肺癌、心臟血管疾病，未滿18歲不得吸菸！
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