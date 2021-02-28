美FDA批准第3種新冠疫苗！嬌生3月底可提供全美2000萬劑
國際中心林孝萱/綜合報導
2021-02-28 09:18:56｜2021-02-28 09:29:42
美國食品藥品監督管理局（FDA）官員先前表示，嬌生（Johnson & Johnson）研製的單劑新冠疫苗安全且有效，在接種14天後即可產生保護力且儲存條件便利，FDA今（28）日上午宣布，嬌生新冠疫苗獲得批准使用。
據美國媒體報導，FDA專家諮詢委員會昨（27）日一致投票贊成使用嬌生疫苗，成為FDA第三個獲得批准的疫苗。FDA官員伍德科克博士（Janet Woodcock）在聲明中指，批准嬌生疫苗能夠擴大美國可用疫苗的選擇和範圍，且目前注射疫苗是預防COVID-19已知的最佳方式。FDA專家諮詢委員會成員波特諾伊博士（Jay Portnoy）指出，COVID-19疫情現正面臨變種病毒可能進一步擴大感染的困境，加速接種疫苗減緩感染的人數，有助於防止更強力的變種病毒出現。週三（24）發表的疫苗分析報告指，嬌生單劑疫苗預防COVID-19重症的防護力約為86%，在美國的試驗中對重症預防例約為72%；然而在變種病毒傳播較廣的南非，對重症的防護力大約只有64%。FDA批准嬌生疫苗後，美國總統拜登（Joe Biden）也發表聲明，表示此決策對美國人來說是個令人振奮的好消息，同時為結束疫情危機帶來正向發展。美國媒體報導指出，嬌生疫苗首批400萬劑的疫苗預計將從週一（3月1日）開始分發，與嬌生合作的製藥公司楊森製藥（Janssen Pharmaceuticals）表示，預計到3月底能夠提供2000萬劑疫苗。
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