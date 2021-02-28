抓男友曖昧3女！她「狂印截圖」復仇　下場曝網全喊痛快

抓到另一半和別人偷偷搞曖昧該怎麼做？這名國外網美珊布拉諾（Emely Zambrano）發現男友一次和其他3名陌生女子搞曖昧，當下決定與他分手並獻上她最後的復仇，她蒐集男友的「撩妹對話」後全印出來，接著再把這些證據當作壁紙貼滿了男友房間，2小時的復仇過程也被她錄下PO上

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，影片曝光後引起網友熱議。

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綜合《太陽報》等外媒報導，珊布拉諾的男友先前就有偷吃的紀錄，但她最近發現男友故態復萌，竟然還1次與其他3位女性搞曖昧，不打算再給男友任何機會的她當下決定要分手，接著更把所有曖昧的對話紀錄截圖後彩色列印出來，花了2小時和整整2罐強效黏性噴霧將撩妹對話貼成房間壁紙。

▲ 珊布拉諾印出所有她找到的偷吃證據，更貼滿整個房間。 （圖／翻攝自TikTok ＠lovetruthink）

珊布拉諾在影片中也表示，不只房間被貼滿偷吃紀錄，就連男友的全身鏡也被她封印「反正他應該也沒臉再看清自己了」，接著她更傳訊息告訴對方家裡已經有一份「天大的驚喜」等著他，隨後便將男友全面封鎖。儘管男友事後用盡各種方式和不同號碼試圖聯絡她，珊布拉諾也不為所動。

這則「完美復仇」的影片吸引超過810萬人次觀看，不少網友看到男子偷吃下場也紛紛直喊痛快「竟然還用彩色列印，妳寵壞他了」、「完美大改造」、「史上最棒的復仇」、「想像他要刮下這些就覺得痛快」、「求後續」、「好想看男友的反應」、「根本分手教科書」。（編輯：楊智傑）