收假車潮現！高公局建議避開這8路段 國5壅塞恐達10小時
記者張志康/綜合報導
2021-02-28 18:39:01｜2021-02-28 19:03:07
明（1）日是今年228連假最後一天，交通部高速公路局表示，明天是收假日，預估有8路段將呈現車多壅塞，其中，國道5號北上宜蘭到坪林路段，壅塞時間可能長達10小時。
國道即時路況顯示，今天下午5時左右，國道國1北上新竹系統到湖口服務區、員林-埔鹽系統、國3關西服務區到大溪、南投服務區到南投、國5宜蘭到坪林等路段車多壅塞，時速不到40公里。高公局指出，明天是228連假最後一天預估國道下午過後將有北上車潮，呼籲北上用路人可以提前於早上出發，預期可避開交通高峰期。高公局預估明天的國道壅塞路段包含國1新竹系統- 竹北、南屯-后里、西螺-埔鹽系統；國3關西-大溪、霧峰系統-霧峰、竹山-中興；國5宜蘭 -坪林；國6舊正-霧峰系統。其中國5部分預估會從明天早上10時就湧現車潮，要到明天晚上8時，才會逐漸紓解。國道相關疏導措施包括，凌晨0時到中午12時封閉國5石碇、坪林南向入口、假期間採單一費率、國3新竹系統至燕巢系統採單一費率再8折收費、凌晨0時到早上5時暫停收費、開放路肩、匝道儀控等。省道部分，公路總局預估，明天上午9時至下午6時，部分路段將湧現返回工作崗位及旅遊車潮，包括台9線蘇花、南迴路廊，台2線關渡-淡水、萬里-大武崙、福隆-瑞濱，台61線北上鳳鼻路段等。交通紓解措施包含台61線鳳鼻至香山路段，全天雙向實施竹北西濱路與新港三街路口封閉、竹1路口封閉；台68線全天西向實施南寮端出口匝道封閉；台61線竹南路段下午3時至晚間11時雙向實施冷水坑、中美里、保福路、垃圾掩埋場、苗11共5處平交路口封閉；台9線蘇花路廊上午7時至13時，實施21噸以上大貨車禁止通行及蘇花改開放大客車通行路肩（緊急空間）。