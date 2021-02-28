面試狂收無聲卡！人資揭「4地雷問題」　男傻眼：真難搞

找工作時「面試」是非常重要的環節，無論是轉換跑道或是職場新鮮人，在面試時除了讓主管、人資留下良好的第一印象外，也會希望透過履歷、談吐和展現態度來證明自己。不過近日就有一名「專門要面試新人」的主管在以職場新鮮人、大學生為大宗的社群論壇《Dcard》上分享自己認為的「4大地雷問題」，沒想到卻被網友們瘋狂吐槽是他「太難搞」，文章曝光後底下留言全戰翻。

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這名自稱是負責公司內部招聘新人的網友在

《Dcard》

上分享了面試該注意的事項，他表示自己平常都是面試職場新人，而他遇到最多的地雷問題就包含「像是什麼幾點上班」、「怎樣才能比較快升職」、「公司幫忙保的保險怎麼申請理賠」、「公司供餐一定要吃嗎」等等。

而原PO似乎經常被上述問題搞得相當不耐煩，他在文章內口氣不耐的勸告「不要再問一些沒水平、沒意義、沒腦袋的問題」，接著更表示「準備好再來面試是尊重我們也是尊重你自己，不要被無聲卡了才來怪這家公司怎麼樣！爛的是你，不然今天是你應徵別人，不是別人應徵你」。

▲原PO分享自己遇到「職場小白」面試發問的地雷問題。（圖／翻攝自《Dcard》）

但這篇文章曝光後也瞬間掀起熱議，有踏入職場一陣子網友就不滿的指出「求職者在還沒錄取之前，都跟公司沒有任何階級高低之分」、「網路打的跟實際上班時間還有有差的」、「求職者想要了解公司內部的運作，都在合理範圍吧」、「這主管真難搞，面試問問也不行？」、「你初心是好的，但流程讓一切都走味了」。

不過原PO事後也補充表示，像是上班時間基本上公司開缺的網站都會有明文條列，至於對於升遷他則回應「沒有一家公司會在面試的時候告訴你，給你保證會不會升，因為你能力到哪等等因素」，回應網友的過程中也坦言有些人資或面試主管的「心理話」或許難聽，但這些問題也是他整理出來希望職場新鮮人別再輕易踩到的地雷。（編輯：楊智傑）