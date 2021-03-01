蛤蜊煮熟驚見「詭異小白點」！她臉綠求助　內行人解答了

不少人喜愛吃海鮮料理，像是平常較常見的魚、蝦和蛤蜊等，都是許多老饕們的最愛，不過你看過蛤蜊肉煮熟時，表面像是長菜花一樣嗎？就有一名女網友分享了這張詭異照片，並好奇詢問「這是什麼？」貼文一出，釣出內行網友解答了。

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該名女網友在臉書社團《爆系知識家》發文並PO出一張照片，好奇地詢問「請問蛤蜊肉上的白色點點是什麼」，而從照片上可以看到，兩顆煮熟的白色蛤蜊肉上，竟然出現了大小不一的白色顆粒，讓人看了渾身不對勁、相當詭異，也讓人擔心是否為蛤蜊不新鮮，吃下肚是否會有疑慮。

▲一名女網友發文並PO出一張照片，好奇地詢問「請問蛤蜊肉上的白色點點是什麼」。（圖／翻攝自《爆系知識家》）

不過，也有內行網友解答，表示「這個白色顆粒是碳酸鈣形成的，並非所謂的珍珠或其他生物體，有可能是在蛤蜊長大的過程中，有小石頭或沙粒跑進去，被蛤蜊分泌的碳酸鈣包住，形成的白色硬物；也由於蛤蜊沒有所謂的珍珠層，所以無法將小顆粒變成珍珠，但這種顆粒若是誤食了，對人體並沒有太大的影響，但仍不建議食用」。（編輯：郭佩蓉）