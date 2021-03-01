吃小火鍋「1配料」必加爆！他曝神畫面　網讚：此生摯愛

許多台灣人一年四季都很愛吃火鍋，無論是平價小火鍋、吃到飽火鍋，又或是日式鍋物等，每家火鍋店都有各自的擁護者，對此，就有一名男網友發文分享自己近日吃小火鍋時，被店員加爆的「1配料」，貼文一出，網友們也直呼「真的愛慘」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上發文表示，自己近日吃小火鍋時，因為怕卡牙縫，便向店員表示不要加金針菇，「於是店員幫我換其他配料，沒想到餐一上桌，竟然是豆皮加爆」。

本身就愛吃豆皮的原PO，看到小火鍋被「豆皮加爆」的景象，也讓他忍不住喜悅心情，立刻拍下照片並PO出來與網友們分享，更在文末興奮直呼「真的超開心的，有人也跟我一樣喜歡吃豆皮的嗎？」

▲一名男網友日前吃小火鍋時，分享了自己「豆皮加爆」的景象。（圖／翻攝自《Dcard》）

不過，也有網友持相反意見，「豆皮超噁，嘔嘔嘔」、「金針菇跟豆皮都不吃…」「我不敢吃，我男友加爆」、「熱量超高」、「也是最油熱量最高的」、「超愛豆皮，可是現在在火鍋店打工，要切豆皮時那個豆皮的袋子下面都會直接是一層油，超恐怖嗚喔」、「好吃但熱量好高」。（編輯：郭佩蓉）