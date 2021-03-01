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吃小火鍋「1配料」必加爆！他曝神畫面　網讚：此生摯愛

編輯中心/綜合報導

2021-03-01 12:05:58

▲搜狐號《小乾倩倩的遊戲的美食》分享「一涮就『沒』的3種火鍋食材」，點了浪費錢，老闆還會在一旁偷笑。（示意圖／取自pixabay ）
▲一名網友日前吃小火鍋時，因為向店員表示不要金針菇，於是店員將其換成「豆皮」，而原PO看見「豆皮加爆」的景象，也忍不住開心分享。（示意圖／取自pixabay ）

許多台灣人一年四季都很愛吃火鍋，無論是平價小火鍋、吃到飽火鍋，又或是日式鍋物等，每家火鍋店都有各自的擁護者，對此，就有一名男網友發文分享自己近日吃小火鍋時，被店員加爆的「1配料」，貼文一出，網友們也直呼「真的愛慘」。

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該名男網友在社群平台《Dcard》上發文表示，自己近日吃小火鍋時，因為怕卡牙縫，便向店員表示不要加金針菇，「於是店員幫我換其他配料，沒想到餐一上桌，竟然是豆皮加爆」。

本身就愛吃豆皮的原PO，看到小火鍋被「豆皮加爆」的景象，也讓他忍不住喜悅心情，立刻拍下照片並PO出來與網友們分享，更在文末興奮直呼「真的超開心的，有人也跟我一樣喜歡吃豆皮的嗎？」

▲一名男網友日前吃小火鍋時，分享了自己「豆皮加爆」的景象。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲一名男網友日前吃小火鍋時，分享了自己「豆皮加爆」的景象。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，吸引許多豆皮愛好者紛紛留言，「火鍋加豆皮真的超讚，吸住湯汁」、「我超愛，每次去火鍋店我都點爆」、「豆皮根本是火鍋的精髓」、「豆皮加爆」、「豆皮是火鍋必備啊啊啊」、「豆皮此生摯愛」、「豆皮根本是火鍋中的精華，沒豆皮不要跟我說是小火鍋」、「滷味、鹹水雞和火鍋，都一定要點豆皮，讚到爆」、「懂吃懂吃，沒豆皮的火鍋，不叫火鍋」、「根本就是一個愛慘」。

不過，也有網友持相反意見，「豆皮超噁，嘔嘔嘔」、「金針菇跟豆皮都不吃…」「我不敢吃，我男友加爆」、「熱量超高」、「也是最油熱量最高的」、「超愛豆皮，可是現在在火鍋店打工，要切豆皮時那個豆皮的袋子下面都會直接是一層油，超恐怖嗚喔」、「好吃但熱量好高」。（編輯：郭佩蓉）

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