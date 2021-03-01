buffet狂吃為何總是虧？老饕揭「暗黑真相」：老闆太聰明

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一、價錢早就經過精密計算buffet設立的餐廳都是以過往經驗的平均值算出價錢，結合了成本費用、員工費用、食材費等等，才訂定出合理的價格，因此只要你不是大胃王等級的人物，即便你吃再多，老闆還是能夠從中賺取到利潤。二、專挑貴的甜點吃是錯誤迷思吃buffet在食物上的分配成為不少人討論的話題，但其實大家看看就好，像是說吃高價冰淇淋、蛋糕等等，這些食物通常都很甜，因為甜味會抑制人們的食慾，不相信的話，下次一開始吃就先去拿蛋糕跟冰淇淋，看看還會不會想再吃其他東西。三、食物的質量buffet食材裡當然有分高檔食材以及普通食材，而在大量的食材當中，有不少肉類都不是新鮮現切，冷凍肉批發價格本來就非常低；而多數認為很昂貴的海鮮，也有不少都是冷凍海鮮解凍之後就擺上檯面，因此不專業的你，看到這些食材以為都很貴，吃一堆後其實你也沒回本。四、高級食材只是門面buffet經常會準備一些比較高檔的食物，但這些食物有時候只是來充場面的，也因為高檔，是食客最常拿走的食物，這些成本比較高的食物通常都是補充的速度很慢，有時候你只拿到一次，往後再也拿不到第二次，整頓飯吃完都沒看到有服務生來補充。（編輯：張嘉哲）