NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

buffet狂吃為何總是虧？老饕揭「暗黑真相」：老闆太聰明

編輯中心/綜合報導

2021-03-01 13:57:02

▲男網友日前和家人一起去吃buffet，豈料當他吃了白飯以後，就被家人臭罵一頓，貼文一出，引起熱議。（示意圖／取自unsplash）
▲buffet是許多三五好友聚會時超愛的選擇之一。（示意圖／取自unsplash）
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但由於這類餐廳價格較高，因此怎麼吃回本一直都是討論度超高的話題，對此《小乾倩倩的遊戲美食》就揭露為什麼不管buffet怎麼吃都不會回本的原因，直言「只能說是老闆太聰明了」。
我是廣告 請繼續往下閱讀
▲知名美食部落客「小乾倩倩的遊戲美食」分享吃buffet為何總是不能回本的遠因。（示意圖／取自pixabay）
▲知名美食部落客「小乾倩倩的遊戲美食」分享吃buffet為何總是不能回本的原因。（示意圖／取自pixabay）
一、價錢早就經過精密計算
buffet設立的餐廳都是以過往經驗的平均值算出價錢，結合了成本費用、員工費用、食材費等等，才訂定出合理的價格，因此只要你不是大胃王等級的人物，即便你吃再多，老闆還是能夠從中賺取到利潤。
二、專挑貴的甜點吃是錯誤迷思
吃buffet在食物上的分配成為不少人討論的話題，但其實大家看看就好，像是說吃高價冰淇淋、蛋糕等等，這些食物通常都很甜，因為甜味會抑制人們的食慾，不相信的話，下次一開始吃就先去拿蛋糕跟冰淇淋，看看還會不會想再吃其他東西。
三、食物的質量
buffet食材裡當然有分高檔食材以及普通食材，而在大量的食材當中，有不少肉類都不是新鮮現切，冷凍肉批發價格本來就非常低；而多數認為很昂貴的海鮮，也有不少都是冷凍海鮮解凍之後就擺上檯面，因此不專業的你，看到這些食材以為都很貴，吃一堆後其實你也沒回本。
四、高級食材只是門面
buffet經常會準備一些比較高檔的食物，但這些食物有時候只是來充場面的，也因為高檔，是食客最常拿走的食物，這些成本比較高的食物通常都是補充的速度很慢，有時候你只拿到一次，往後再也拿不到第二次，整頓飯吃完都沒看到有服務生來補充。（編輯：張嘉哲）
關鍵字

NOW民調中心

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

那些年我們一起追的那些劇！哪部才是您最愛的偶像劇？

繼續作答
2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

2020十大專輯出爐！您最愛誰的歌？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀

PK擂台

小豬正式復出時間曝光！您還會支持他嗎？

會，支持
不會，不支持
23.75%76.25%
2021-02-24-2021-03-02
即時
推薦閱讀