女和爸媽逛街漏買東西！手機突跳「一畫面」發毛：相信了
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 18:23:12
你有沒有過這樣的經歷？近日，一名女網友分享自己和爸媽逛街時，本來要買一個玻璃瓶，但後來媽媽說家裡有，沒想到回家根本就沒有，隨後她在滑手機突然跳出一畫面，讓她嚇得直呼「毛毛的！」貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「昨天我跟爸媽去逛傢俱店時，買了一個乾燥花，原本要順便買玻璃瓶，但媽媽說家裡面有不用買，大概到晚上9點時我才想到這件事，就跑去問我媽說玻璃瓶在哪，但他卻無視我繼續看她的電視，最後當然也是沒有要到」。「結果我11點的時候滑IG竟然出現這個！」原PO表示「就是一個玻璃杯的廣告....太誇張了！我完全沒有查什麼玻璃相關的東西，讓我突然想到iPhone真的會竊聽！突然覺得毛毛的.......以前都只是聽說，現在自己撞見後只能相信手機真的會竊聽了」。貼文一出，網友紛紛回應「別把自己想的太重要，妳就只是普通人，沒人會在意你講的東西」、「好像手機都會吧，身為pixel用戶我完全不意外了」、「手機都會啊，這是智能功用吧，也沒啥不好」、「我也很常發生這種事不知道是不是巧合」、「我朋友最近懷孕一直在講懷孕的事情，結果我的手機廣告就出現什麼嬰兒用品」、「真的會這樣+1....」。事實上，iPhone確實有功能為「APP追蹤的功能」，但現在iOS14系統已經導入「追蹤保護」的功能，可以讓用戶自己決定是否要允許APP要求追蹤，只要在設定點下「隱私權」>「追蹤」內顯示將其「允許APP追蹤」功能關閉即可。(編輯：張嘉哲)