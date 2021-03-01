衝面試慘被打槍！公司通知「一句話」女秒哭：寧願沒消息
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 20:54:33
不少公司在徵才時，除了會根據求職者的能力、條件去做篩選外，面試時所展現的態度也是抉擇重要關鍵。不過，就有一名女網友指出，自己面試完後就收到公司傳來的信件通知，但她卻被「一句話」瞬間惹惱，不滿直呼「我寧可選擇無聲的回應！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示「最近去參加一個面試，約聘到年底，薪水不到25K。」然而面試的過程卻讓她覺得不太舒服，她指出當天連她在內，總共有三位求職者，而在她填寫個人資料時，就驚見「是否有親戚在公司？」的問題，讓她當下感受不太好。不僅如此，事後公司還寄信通知她「是備取第二名，有需要再找她」，讓原PO瞬間徹底被羞辱，「這代表我是最後一名阿！就算找我我也不去了.....說真的，我寧可都沒有任何回音，也好過收到這種信件，我寧可選擇無聲的回應。」抱怨文一曝光，就引來許多網友留言，「薪水最低工資，還寄信給你備取第二名，真的有夠.....難怪你會覺得鳥....」、「比最低基本工資高一點點的，還只是約聘職，我連面試都不想去，連電話都不會打過去」、「薪水太低了，正取也別去」、「不到25K的工作，還那麼糟踏人，那妳還去幹嘛？」但也有不少人抱持不同看法，直言「還有回信算好了，有的叫你回去等通知，結果石沉大海」、「我覺得有通知比較好，最討厭無聲無息的了」、「到常看網友抱怨：投履歷面試完都沒後續？沒想到...」、「備取第二名你覺得被羞辱？你如何確定只有3個人去面試？還是你只看到3個人去你就自己認為？」、「現在的人都是玻璃做的嗎⋯⋯」。另外針對公司詢問「是否有親戚在公司任職」的問題，就有行家解釋原因，「很多工作都會規避三等親，問這問題很正常沒有不妥」、「是否有親戚在公司這選項，大多不外幾種原因：1、面試時都會自己把自己講的很厲害，可以有第三方取信告知事實；2、表格下面應該會要你註明有的話是誰，這是連帶保證人的概念，你出問題的話他要負責；3、監控之用，防範親親相護杜絕弊端！這是公司企業化的必要過程，您不用太過揣測」。（編輯：陳雅雲）