拾荒嬤「單腳沒穿鞋」超心疼！洗車男一暖舉 萬人全淚讚
編輯中心/綜合報導
2021-03-01 23:35:20
今（1）日有名網友在網路上分享，表示在洗車場看見一名阿嬤正在撿回收，對方當時甚至一隻腳沒穿鞋，辛苦的背影讓他十分心疼，隨後便停下洗車的動作，立馬上前做「一暖舉」，讓萬名網友一看感動直呼「世界上需要多一點像你這樣的人！」
原PO於臉書社團《爆廢公社二館》上發文，表示自己今日在自助洗車場時，看到一名阿嬤推著推車正在撿回收，看到阿嬤努力的背影，就讓原PO十分心疼，「腳又少穿一隻鞋，這麼熱的天踩在柏油路上腳一定會受傷」。隨後原PO立馬停下洗車的動作，趕緊跑到附近的五金百貨買了雙拖鞋跟一罐運動飲料，想要將其贈送給阿嬤，不僅如此，原PO甚至跑到附近的麵店，買碗肉羹麵想給阿嬤享用。然而，原PO趕回洗車場後，卻發現阿嬤早已離開。情急之下他便開始找尋對方，好在最後發現阿嬤的身影，他也趕緊上前將剛買好的東西，和身上的幾百塊錢送出去，「阿嬤很開心的對我笑著說謝謝，我拿鞋子給阿嬤穿時害怕尺寸沒買對，還好她穿上去尺寸剛好，看著她開心的樣子我也感到開心」，但最後原PO就傷感直呼「轉身的背影不禁讓我想起我遠方的阿嬤」。貼文一曝光，至今已有超過1.6萬人按讚，不少網友也紛紛留言大讚，「每日一善，好心有好報」、「你真棒，謝謝你的善心，好心會有好報的，謝謝你」、「你人真好！我看的好感動」、「這我一定讚爆」、「世界上需要多一點像你這樣的人」、「謝謝你的善心！感恩有你，每次看到老人家推著車子在撿回收，看了都好難過哦」。（編輯：陳雅雲）