終於被邀面試！女收通知驚「很不一樣」 真相藏套路
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 05:40:00
不少公司都會在徵才網站上貼出相關職缺，更會附上工作內容及待遇，以此找尋適合的人才。不過，就有一名女網友指出，先前投了許多履歷，最近才開始收到面試邀約，但這次收到通知的過程卻讓她震驚直言「很不一樣！」
原PO於《Dcard》上發文，表示自己投了履歷一段時間，最近才開始有面試邀約，但她話鋒一轉指出「這次的經驗很不一樣！」原PO解釋，她收到某間公司的面試通知後，發現人資從頭到尾都利用人力銀行約時間或傳訊息，「即使我再次留了電話後還是一樣，完全沒有打電話，這跟好幾年前找工作的經驗很不一樣。」面對這樣的情況，就讓原PO好奇提問「想問問大家，這樣在目前算是普遍的嗎？因為看到不少人資會約人做績效，所以想問看看大家的看法跟經驗，很擔心是不是人資連聯絡都不想根本沒有要用我」。問題一曝光，就引來不少網友討論，但不少人反而認為合理，「每間公司有不同的規定，也可能人資很忙不方便打，不過還是可以先看公司的評價啦！再評估」、「我目前工作過的三間公司只有一間是用打電話的」、「我找工作人資都是只有傳訊息欸！電話佔少數，而且大多打電話來的都是怪公司，我都一律不接電話」、「前陣子找工作幾乎全部都用訊息聯絡而已，頂多面試完會打電話通知二面或有沒有錄取」。甚至有網友大讚，「超討厭用電話，傳訊息很好欸！有回覆就可以去」、「在人力銀行有留下記錄 ，至少對雙方都有保障」、「用人力銀行約很好啊！人力銀行都有留紀錄，對方違法還是自己放鳥都會被記上一筆，對彼此有保障」、「對於騎驢找馬的社畜來說不打電話只傳訊息這點超棒！！！！！」不過，也有人透露疑點，「大公司的人資會分不同人負責約不同職位的人，這真的會算績效！！！如果很常約不到人，或是約了人沒來，績效都會很差～」、「這個人資有對話紀錄就對主管有交代了吧！如果是如此，我會覺得很機車」；但也有人資跳出來緩頰，「我都傳訊息詢問，等待對方回覆我有沒有要來面試之類的，除非職缺很緊急我才會打電話」。（編輯：陳雅雲）