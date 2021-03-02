公務員沒想像中好？他揭「3主因」　網打臉：老了就知道

不少人大學畢業後，對於未來的工作規劃仍然沒有頭緒，因此會選擇去拼公務員考試，希望能求個鐵飯碗，不過，就有網友發文表示，其實「公務員沒有想像中的好」，並揭開3個主因，貼文一出，引起熱議。

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該名網友在PTT以「其實公務員沒想像中的好吧」為題發文，表示他哥哥就是名公務員，工作地點只能被分發，每天通勤都得花快一個小時上班，工作也很忙，有時候甚至還需要加班，壓力也很大，「誰說公務員不用加班的，有時候還會接到民眾申訴電話，被民眾罵，薪水還偏低」。

原PO也提到，自己有位朋友在家裡附近的工廠上班，「電子建模，薪水超級高，通勤10分鐘，每天看他很快樂」；另外，原PO還有一個朋友在家裡旁邊髮廊當設計師，「剪了20年，工作很久了，離家近，有客人就剪，沒客人就滑手機」。

▲一名男網友認為，其實「公務員也沒有想像中的好」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，有些網友認為，「你現在才發現喔」、「好的輪不到你」、「本來就沒有啊，還要被鄉民三不五時罵米蟲呢」、「爽的都嘛默默爽…，不管做哪類型工作，想辦法找到環境好的比較重要吧」。

不過，也有網友反擊，「公務員好不好要看單位，不能一概而論」、「公務員跟外面差不多也是看單位的啦，爽的爽爛的爛，差在鐵飯碗」、「公務員也是有分爽跟屎單位」、「工作都有好的一面跟不好的一面」、「等你老了你就知道後悔」；另外也有網友提及，「年改後公務員沒啥優勢了，只剩餓不死這優點了」、「年改後公務員真的沒比較好，但不改之後一定也領不到」、「薪水其實還蠻糟糕的，壓力也不見得小，唯一比較可取的就是鐵飯碗跟退休俸而已」。（編輯：郭佩蓉）