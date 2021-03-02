爽吃高級燒烤！店員竟瘋狂跳針「2字」　正妹氣瘋不忍了

昨（1）日是228連假最後一天，不少人都趁著最後的假期和家人朋友出門相聚，對此，也有一名長相清秀的女網友無奈發文，表示她昨天心血來潮和朋友去某間中高價位的燒烤店用餐，豈料店員卻不斷跳針喊她「大姐」，當喊到第五次時，她實在是氣到不忍了，貼文一出，引起熱議。

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該名女網友在臉書社團《爆怨2公社》發文，表示昨日和友人到某間中高價位的燒烤店用餐，一開始他們倆看了看外頭的菜單，覺得餐點應該還不錯，決定就近吃就好，「於是我們2個人便拉開他們的大門進入，一進門服務生就趕緊過來接待」，而原PO也表示，到這個階段為止，她都覺得餐廳內的氣氛很不錯。

她提到雖然自己沒有訂位，但因為店內還有一半以上的空位，所以當服務生詢問「有無訂位時」，她也就隨口說了沒有，後來該名服務生也就直接帶他們入座，不過這時來了另外一位服務生，一開口便喊「大姐，請問有來我們餐廳用餐過嗎」。

▲一名女網友發文抱怨，表示日前和友人吃高級燒烤，豈料店員卻跳針連喊她5次大姐。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

貼文一出，有些網友認為「真的聽到被叫大姐會火大」、「大姐我也會生氣」、「叫大姊感覺就是怪怪的，根本陌生人在姊什麼姊，正常的稱呼小姐不是很好？」、「叫大姐真的很母湯，還要不要做生意啊」、「不論幾歲看到一律叫小哥哥小姐姐準沒錯」、「我覺得不論對方幾歲，一律小姐，先生（帥哥）稱呼，通常大家都很開心，我做生意是這樣啦」、「被叫大姐真的很煩」。

但也有網友緩頰，「過了就算了，別氣太久」、「其實只是一個稱呼而已」、「要忍住啊」、「這種稱呼我一律不在意」、「對稱呼我不會在意」、「還好啦！如果是工讀生的話，那也是年紀小的弟弟」、「誠實而已，錯了嗎」。（編輯：郭佩蓉）