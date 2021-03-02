婚後保單受益人填親妹！正宮吃醋讓男崩潰 全場驚：毋湯
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 16:09:13｜2021-03-02 16:10:36
現代人對於「保險」越來越有觀念，因此都會購買個幾種產品以保自己心安，而近日就有位網友在網路上表示自己的朋友即將要成家，但有一張保單的受益人是填寫自己的親妹妹，但沒想到準新娘卻為此吃醋，讓他崩潰，全場網友一面倒大驚，直言「這樣很毋湯」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT WomenTalk板上PO出一篇「婚後保單受益者改不改」的文章表示，「朋友和他老婆未來半年內要成家了，但我朋友有一個保單的受益者是寫他妹妹的名字，而不是寫爸媽或法定受益人，因此我朋友他老婆覺得很奇怪，怎麼會是填妹妹的名字」，而原PO朋友表示「妹妹當初沒特別改受益人，所以是寫法定受益人，而會寫妹妹是因為爸媽的存款比妹妹多，如果真的有那筆錢，應該是妹妹會比較需要，所以當初填了妹妹的名字，這保單還保障五年」。最後原PO朋友也認為「保單五年後就過期了，所以還好」，因此一開始不想修正，但後來朋友的女友吃了他妹妹一整天的醋，原PO朋友才勉強說會改受益者，因此這也讓原PO表示疑惑「我朋友的行為，女友吃醋或不開心是不是正常的？還是我朋友神經太大條，沒有留意到另一半的感受？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，留言區蓋起高樓。網友們紛紛留言表示「還沒結婚就覬覦別人保費實在有夠難看，真的毋湯」、「還沒結婚就在想對方的錢，根本有病要吃藥」、「自己保單的受益人要給誰是自己的自由，而且是給自己的家人，又不是給外人，另一半管太多」、「我跟另一半保單的受益人都是手足，保單都是婚前父母買的，所以沒把保單當自己財產，也覺得沒資格改成另一半。男方沒有不合理，我覺得女方吃相難看」、「哥哥想法也是對的，妹妹也是家人，更何況還有血緣關係，妹妹的醋也在吃，趕快分了」、「婚前保單就當作是婚前財產別去打算了吧，婚後新保的寫妹妹或其他人再來在意吧」。（編輯：王柏文）