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房市／桃園A7現交屋、轉手潮熱絡

財經中心/綜合報導

2021-03-03 08:00:00

桃園龜山區
▲桃園龜山區今年前二月交易量較去年同期成長120%。（圖／NOWnews資料照片）
桃園A7重劃區為桃園推案量大重劃區，2、3年前開始銷售預售案，近期陸續交屋，致使今年前2月的交易量開出紅盤，比去年同期的交易量增加120%，在地房仲表示，除了新建案交屋，也有置產屋主於去年下半年房市熱絡時，趁房價高時獲利了結，或是原有買預售屋的屋主轉手等因素，皆挹注龜山區今年的交易量。
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依桃園市地政局資料顯示，龜山區今年前兩月的交易移轉棟數為1057棟，與去年同期480棟相比，交易量增加120%，為桃園市的交易熱區中成績最亮眼。
今(110)年農曆年前正值桃園醫院爆發疫情，不少北客持觀望態度，但從交易量創佳績看來，龜山區不受疫情影響，仍比去年同期多出1倍的交易量，信義房屋長庚重劃店店長李德煌分析幾個原因，首先A7重劃區量體大，且大多為預售屋，去年買氣熱絡，因此去年許多大型社區的預售交易，會集中至今年上半年交屋，致使交易量亮眼。
李其次為A7重劃區多置產客或自住屋主，趁去年的房市熱絡，看準A7重劃區的房價穩漲，因此在預售屋交屋前後有一波轉手情形。
A7重劃區買氣持續熱絡，李德煌觀察，這一、兩個月來A7重劃區假日十幾個案場人潮都很多，在房價緩步上漲、代銷開價漸高的情況下尤其1、200戶的小社區完銷速度快，買氣熱絡。
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