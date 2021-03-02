惡意破壞YouBike！屁孩竟把輪胎「當跳床」 台人全氣炸
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 19:05:08
YouBike可說是現代人很常使用的代步工具，各縣市也陸續設立新站點。不過，近日就有網友分享「屁孩破壞YouBike」的影片，可以看到幾位男生故意將腳踏車往前扔，甚至是直接站上輪胎狂跳，貼文一出也引起網友撻伐。
原PO在《爆料公社APP》轉貼IG（Instagram）的限時動態，並直呼「哪都有沒功德心的小朋友，我不知道該說什麼！」可以看到影片中的兩人把YouBike當成玩具，不但將車子往外甩出去，還直接舉起腳踏車，由上往下重摔，甚至是騎著腳踏車，直直的衝向另台腳踏車，完全沒減速。更誇張的是，其中一名穿著短褲的男生把車扔在地上，雙腳直接在輪胎上狂跳5下，而且這過程中除了傳出魔性笑聲以外，他們還不斷的對著鏡頭罵三字經，完全沒有意識到自己正在破壞的是廠商的腳踏車，還將影片上傳炫耀。許多網友看完也相當氣憤，「家長準備出來付錢賠償了，記得回家要好好教育嘿」、「網路讓我們看到人的下限是無止境的」、「好棒棒的屁孩，爸媽完蛋了」、「YouBike實名登記的，你當微笑單車公司吃素的啊」、「家財萬貫喔？可以求償多點」、「後面又會出現小孩的雙親出來哭訴自己的小孩平常很乖，都是被同學帶壞才這樣」。（編輯：許智超）