房市／義享天地3月開幕 左營話題再起
財經中心/綜合報導
2021-03-03 18:00:00
官方統計，高雄左營今（110）年前兩月移轉棟數與去年同期相較，成長約4成。在地房仲指出，北高雄議題多，其中，左營和鼓山交界處有義享天地商場將開幕、輕軌第二階段等，使自住與置產客均看中其未來發展性而勇於出手。
高雄市地政局統計，全市今年前兩月移轉棟數較去年同期大幅成長2成，各主要行政區之中，左營今年693棟，較去年497棟，年增率達4成。信義房屋大順富民店店長何柏勲指出，北高雄全區段近期都呈現漲勢，包括鼓山的農16特區、三民河堤社區，乃至於左營區漢神巨蛋、大順路周邊等，主因與利多有關。舉例來說，義享天地繼飯店開幕試營運，商場也預計在3月底開幕，又如龍華市場對面的富國路公有停車場也公開招租開發，除提供停車服務，也增加商場、美食街等商業附屬設施，更長期來看，還有輕軌第二階段工程。何柏勲指出，看中當地的未來發展性，無論自住或置產客自去年下半年至今，購屋意願都很強勁，前兩個月的移轉棟數就是反映去年底至今的實際成交量。何柏勲觀察，左營無論房價與房租均高，例如全新大樓2房平車產品，成交總價大約都要1000至1100萬間，租金每月則要3萬元，因為如此，反而推升中古屋的需求。以當地大宗屋齡18至25年中古大樓為例，3或4房平車單價約落在21至24萬間，或是月租金約2.5萬至3萬間，負擔差不多但使用坪數較大，對於小家庭買方頗具吸引力。