買便當一打開「主菜都被換」！內行眼睛全亮：根本賺翻啊
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 22:17:22
現代人生活匆忙，其中便當和自助餐因菜色多元、口味多變，風格多樣的特點，成為不少外食族最愛的選擇之一。不過，就有網友指出，自己買了宮保雞丁便當，但回家一打開卻發現「主菜全被換了」，不過內行人看了反而大讚直呼「賺翻了！」
原PO於臉書社團《爆怨公社》上發文，表示自己本來想買宮保雞丁便當來享用，沒想到一回家打開便當，發現宮保雞丁全被換成棒棒腿，讓他傻眼直呼「老闆我是要宮保雞丁便當，怎麼變宮保棒棒腿便當」。不過他文末仍開心向老闆喊話，「但還是謝謝老闆我可以棒棒腿吃到飽！」甚至透露這份量十足的便當，價格僅要50元。貼文一曝光，隨即引來許多網友留言，「生意太好，工讀生來不及切了！」、「我寧可吃雞丁也不要老闆給我腿翅」、「好多腿」、「老闆學佛的」、「挺多支的..」、「給錯人了，下次再買一次就正常了」。不少內行人一看菜色，也紛紛大讚直呼「50塊？求地址啊」、「六支棒腿賺翻了」、「單買棒棒腿就不止50元了」、「感覺划算」、「我要拿鈔票打店家，求店名」、「羨慕爆表的價錢」、「賺到了」、「這個比較好」。（編輯：陳雅雲）