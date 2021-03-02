兼顧生活及工作！他求「科技業輕鬆工作」 網秒答1職業
編輯中心/綜合報導
2021-03-02 22:40:44
擁有一份穩定且優渥的工作是多數人的夢想，但現實並非總是那麼美好。對此，就有網友提到，自己目前就讀電機系，希望畢業後能找一份可以兼顧薪水和生活品質的工作，於是好奇問「科技業有什麼工作相對輕鬆？」貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，自己目前是電機系的學生，但他希望未來的工作除了薪水，也可以兼顧生活品質，因此他上網發問「如果願意犧牲掉一些薪水換生活品質，請問有什麼工作是比較適合的呢？希望工時可以10小時以內（含加班）」。另外，原PO也補充，「我的生活品質是指除了工作之外，還可以利用下班時間培養一些興趣 ，不會說人生只剩工作這樣，然後我外語能力（英／日）應該還算OK」。大部分的網友看完都推薦國營公職，「想生活跟工作兼顧建議你找國營單位」、「國營公職滿足你需求」、「除非你爸是董事長，不然考國營事業比較實在」、「提早進入公家單位或國營事業累積年資」、「公務員國營唯一解，一般情況可以十小時內」、「國營職員，但要選對缺」。不過，也有其他人認為，「想輕鬆蠻多的吧，但是等你同學生活層次更上一層了，你就會焦慮」、「年紀輕輕就想爽？很難喔，因為你的前輩也想爽，你確定可以搶贏他們嗎」、「其實通常都是時間管理的問題，不必一開始就去找所謂的閒差」、「找個喜歡的領域，把自己練強一點，自然不覺得累」。（編輯：許智超）