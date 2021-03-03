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NOW早報／百萬年薪全給妻！尪仍被「使喚洗碗」：想放手

編輯中心/綜合報導

2021-03-03 06:00:00

▲一名女網友因為想知道哪牌洗碗精能清潔油污很嚴重的碗盤，於是上網求助，貼文一出，婆媽們曝1關鍵，直呼「絕對好洗」。（示意圖／取自 pixabay ）
▲一名人夫崩潰表示，自己平時的薪水全都上繳給老婆，但工作完回家卻還要被使喚去洗碗。（示意圖／取自Pixabay）
百萬年薪全給老婆！尪回家仍被「使喚洗碗」崩潰：想放手
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夫妻間常會因一些生活瑣事產生摩擦，要如何達成共識也是一大難題。就有一名人夫崩潰表示，自己平時的薪水全都上繳給老婆，但工作完回家卻還要被使喚去洗碗、顧小孩，忍不住崩潰大喊想離婚。
一名男網友在臉書《靠北婚姻2.0》上訴苦，「我現在月薪七萬，加上年終，每年大該有百萬的收入，也沒有任何貸款，在南部相當夠用，也全部都上供給老婆，自己一毛都不拿」。不過原PO隨後抱怨，「但我回家累的要死時，可不可以讓我好好休息一下，不要讓小孩來煩我、不要叫我洗碗，保護費我都交了，應該給我輕鬆點吧？我是不是該放手，讓她去找更好的男人」。
▲完整遭遇曝光後，也有不少網友給予實際面的建議，並認為兩人不需走到離婚一途。（圖／翻攝《靠北婚姻2.0》）
▲完整遭遇曝光後，也有不少網友給予實際面的建議，並認為兩人不需走到離婚一途。（圖／翻攝《靠北婚姻2.0》）
完整遭遇曝光後也引發關注，不少網友也紛紛感嘆「帶孩子不比上班輕鬆」、「你們家又不是沒錢，買個洗碗機不就好了？」、「24小時專職保姆，全年無休，年薪要算下來根本不夠你賺的的去，孩子是共有的，你不用照顧？」、「兩人相處，誰委屈了都是傷，何不乾脆攤牌暢談」、「畢竟辛苦賺錢卻得全部上繳看臉色拿錢，確實說不過去，但孩子還是多少要陪啦，家務事可以交給家電類去處理」。
今日天氣／東北季風影響　北東短暫雨
今（3）日受到東北季風影響，北台灣天氣較涼，中部以北、宜花低溫約14至16度，南台灣及台東約17度，北部、宜花地區高溫約20、21度，中南部及台東高溫約23至26度；由於水氣仍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，外出需攜帶雨具，中部地區在鋒面通過之後降雨狀況已經緩和，今日降雨縮小到山區，其他地區則為多雲。
藻礁公投連署破30萬　經濟部：會公開資訊、參與公投辯論
環保團體發起「搶救藻礁」公投連署，在國民黨、民眾黨、時代力量紛紛公開支持後，上周連署已破30萬份，目前仍持續增加中。昨（2）日台灣民眾黨立委賴香伶在立法院院會質詢時，指出藻礁議題發酵後，經濟部做梗圖解釋，隨後被網友變造、攻擊環保團體擁核。經濟部長王美花答詢時說，經濟部有義務揭露正確資訊，讓民眾了解議題內容。而對於公投連署跨過門檻、在截止日前有望爬到45萬大關，王美花表示，會按照中選會規定，指派代表參加公投辯論會。
▲藻礁公投連署突破30萬門檻，並有機會衝到45萬，經濟部長王美花表示，經濟部會公開完整資訊讓民眾了解藻礁議題，日後也會依照中選會規定參加公投辯論會。（圖／翻攝國會直播）
▲藻礁公投連署突破30萬門檻，並有機會衝到45萬，經濟部長王美花表示，經濟部會公開完整資訊讓民眾了解藻礁議題，日後也會依照中選會規定參加公投辯論會。（圖／翻攝國會直播）
AZ疫苗該不該打？前台大醫林氏璧曝理想疫苗排名
台灣透過COVAX平台配送476萬劑新冠肺炎疫苗，第一波將取得20萬劑牛津（AZ）疫苗，預計今年第二季以前完成交貨，不過AZ疫苗防護力仍存在不少爭議，前台大醫院感染科醫師林氏璧認為，若可以選擇自己要打什麼疫苗，首選會是輝瑞或莫德納這類的mRNA疫苗，AZ、嬌生等腺病毒疫苗則是排名第三，但他強調，對AZ、嬌生疫苗仍有很大的信心，如果是在有機會接觸患者的第一線人員，建議還是有疫苗就先施打，「誰知道下一批疫苗何時來，或是是什麼廠牌呢？」
▲林氏璧是台灣最知名的旅遊部落客之一，但他還有另一個身份，就是前台大醫院感染科醫師。（圖／朱永強攝）
▲是否要施打AZ疫苗？前台大醫院感染科醫師林氏璧認為，若是有機會接觸患者的第一線人員，建議還是有疫苗就先施打。（資料圖／朱永強攝）
Rain曝光王與后豪宅！滿滿金泰希的「愛」
韓流天王Rain（鄭智薰）近期「改性」，鮮少透露家庭生活的他，不但大方公開與老婆金泰希的戀愛史，日前在節目《全知干預視角》中，曬出與太太的愛巢，一樓為夫妻倆專屬健身房，隔間更擺滿他們過往得到的獎杯，羨煞旁人。
▲Rain（左）首公開自家豪宅一小角，裡頭擺滿與金泰希的獎杯。（圖／Rain
▲Rain（左）首公開自家豪宅一小角，裡頭擺滿與金泰希的獎杯。（圖／Rain IG、翻攝MBCentertainment YouTube）
中職／強調僅簽培訓約　蔡承儒：選中江少慶再議正式合約
旅外好手江少慶和富邦悍將簽下自行培訓合約，至於合約內容，領隊蔡承儒昨天在記者會上並無透露任何細節、包括薪資，僅表示希望能順利選到這位好手，如一切都確定了再來公布。（編輯：賴詠璿）
▲江少慶和富邦悍將簽自主培訓合約。（圖／黃建霖攝）
▲江少慶和富邦悍將簽自主培訓合約。（圖／黃建霖攝）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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