NOW早報／百萬年薪全給妻！尪仍被「使喚洗碗」：想放手
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 06:00:00
百萬年薪全給老婆！尪回家仍被「使喚洗碗」崩潰：想放手
夫妻間常會因一些生活瑣事產生摩擦，要如何達成共識也是一大難題。就有一名人夫崩潰表示，自己平時的薪水全都上繳給老婆，但工作完回家卻還要被使喚去洗碗、顧小孩，忍不住崩潰大喊想離婚。一名男網友在臉書《靠北婚姻2.0》上訴苦，「我現在月薪七萬，加上年終，每年大該有百萬的收入，也沒有任何貸款，在南部相當夠用，也全部都上供給老婆，自己一毛都不拿」。不過原PO隨後抱怨，「但我回家累的要死時，可不可以讓我好好休息一下，不要讓小孩來煩我、不要叫我洗碗，保護費我都交了，應該給我輕鬆點吧？我是不是該放手，讓她去找更好的男人」。完整遭遇曝光後也引發關注，不少網友也紛紛感嘆「帶孩子不比上班輕鬆」、「你們家又不是沒錢，買個洗碗機不就好了？」、「24小時專職保姆，全年無休，年薪要算下來根本不夠你賺的的去，孩子是共有的，你不用照顧？」、「兩人相處，誰委屈了都是傷，何不乾脆攤牌暢談」、「畢竟辛苦賺錢卻得全部上繳看臉色拿錢，確實說不過去，但孩子還是多少要陪啦，家務事可以交給家電類去處理」。今日天氣／東北季風影響 北東短暫雨今（3）日受到東北季風影響，北台灣天氣較涼，中部以北、宜花低溫約14至16度，南台灣及台東約17度，北部、宜花地區高溫約20、21度，中南部及台東高溫約23至26度；由於水氣仍多，北部及東半部地區有局部短暫雨，外出需攜帶雨具，中部地區在鋒面通過之後降雨狀況已經緩和，今日降雨縮小到山區，其他地區則為多雲。藻礁公投連署破30萬 經濟部：會公開資訊、參與公投辯論環保團體發起「搶救藻礁」公投連署，在國民黨、民眾黨、時代力量紛紛公開支持後，上周連署已破30萬份，目前仍持續增加中。昨（2）日台灣民眾黨立委賴香伶在立法院院會質詢時，指出藻礁議題發酵後，經濟部做梗圖解釋，隨後被網友變造、攻擊環保團體擁核。經濟部長王美花答詢時說，經濟部有義務揭露正確資訊，讓民眾了解議題內容。而對於公投連署跨過門檻、在截止日前有望爬到45萬大關，王美花表示，會按照中選會規定，指派代表參加公投辯論會。AZ疫苗該不該打？前台大醫林氏璧曝理想疫苗排名台灣透過COVAX平台配送476萬劑新冠肺炎疫苗，第一波將取得20萬劑牛津（AZ）疫苗，預計今年第二季以前完成交貨，不過AZ疫苗防護力仍存在不少爭議，前台大醫院感染科醫師林氏璧認為，若可以選擇自己要打什麼疫苗，首選會是輝瑞或莫德納這類的mRNA疫苗，AZ、嬌生等腺病毒疫苗則是排名第三，但他強調，對AZ、嬌生疫苗仍有很大的信心，如果是在有機會接觸患者的第一線人員，建議還是有疫苗就先施打，「誰知道下一批疫苗何時來，或是是什麼廠牌呢？」Rain曝光王與后豪宅！滿滿金泰希的「愛」韓流天王Rain（鄭智薰）近期「改性」，鮮少透露家庭生活的他，不但大方公開與老婆金泰希的戀愛史，日前在節目《全知干預視角》中，曬出與太太的愛巢，一樓為夫妻倆專屬健身房，隔間更擺滿他們過往得到的獎杯，羨煞旁人。中職／強調僅簽培訓約 蔡承儒：選中江少慶再議正式合約旅外好手江少慶和富邦悍將簽下自行培訓合約，至於合約內容，領隊蔡承儒昨天在記者會上並無透露任何細節、包括薪資，僅表示希望能順利選到這位好手，如一切都確定了再來公布。（編輯：賴詠璿）
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