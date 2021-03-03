搭捷運見頭頂「菠蘿麵包」！乘客狂盯笑翻 內行反揭真相
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 10:26:20
捷運是不少上班族、學生通勤的主要工具之一，由於人潮眾多，因此什麼樣裝扮的人都會有，如之前害怕睡過頭，而在身上穿上「到站時叫我」衣服，就引發不少討論。對此，就有網友分享在捷運看到有人頭頂「菠蘿麵包」，引起熱議。
原PO在「路上觀察學院」貼文指出「菠蘿麵包耶！這可以吃嗎」只見貼出的照片中，一名女子站在捷運的門前滑手機，其頭上帶著一頂鵝黃色的帽子，上面的花紋看起來非常像菠蘿麵包的樣子，讓不少乘客笑翻。貼文一出，網友紛紛回應「哇！口水都滴下來了」、「我最愛吃菠蘿麵包！我來」、「離開車廂後才可以吃」、「捷運上禁止飲食好嗎XD」、「這帽子也太可愛，但真的是做成菠蘿麵包的樣子啊？」、「好逗趣，但時尚我真的不懂」、「這年頭時尚也太難懂.....」。不過，也有內行網友表示「這是人氣作家KENT HAT做的帽子ㄟ」、「這頂要價四千以上....」、「這是日本人氣作家KENT HAT設計的，他還有布丁、舒芙蕾很多吃的都戴在頭上，一頂都要破死五千」、「這頂帽子很貴啊....」、「這家甜點系列的帽子都超可愛的，但價格都很貴，有賣到五千台幣的」。（編輯：張嘉哲）