電焊工月薪7萬沒人做？真相曝光 過來人嘆1關鍵：沒辦法
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 10:40:12｜2021-03-03 11:05:36
行行出狀元，職業沒有所謂的貴賤之分，在台灣社會「工人」更是不可或缺的職業類別，而工人又有分為許多種類，每個所學的專業技巧都不盡相同。對此，就有網友在網路上表示疑惑「電焊工月薪7萬是不是沒人做？」沒想到就有過來人點出一關鍵，直言「沒辦法」，引起熱議。
這位網友在網路論壇PTT Gossiping板上PO出一篇「電焊工人月入7萬？」的文章表示，「最近因台積蓋廠搶工人，又以鋼筋工、水泥工、模板工、電焊工等基層勞工的缺口最人；原本的電焊工人日薪就有3500，現在開到7000還搶不到人」，這讓原PO非常疑惑「如果以日薪3500來看，ㄧ個月做20天，就有7萬了，屌打ㄧ堆工程師跟其他行業....我是不是挑錯行業了？」此篇文章一發出，立刻引起大量網友熱烈討論，除了揭露出真相，更點出關鍵，留言區蓋起高樓。網友們一面倒的點出「電焊工沒人做」的問題，「50歲以前有機率失明」、「現在入行不算太晚喔，眼睛大概能用10年」、「青光眼 肺部損壞 高血壓」、「你以為電焊沒有職業病喔」、「用眼睛健康換錢的，不然誰要做」、「做到40幾，晚上開車開始看不清楚路了」、「每個做電銲工的都預想得到會有職業傷害，就自己衡量」、「傷眼睛的工作一個月給我700萬我都不會去做，除非醫學進步到救得了電焊工的眼睛」。更有人指出不願意做的關鍵在於「不穩定」，「工作要穩定才有用」、「那個七千日薪不是常態」、「生意時好時壞，副作用又大，真的非常不穩定啊」。（編輯：王柏文）