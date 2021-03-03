自助餐夾4菜爆衝175元！老饕一看抖「致命菜色」：瘋了嗎
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 10:44:16
外食族每天最大的煩惱就是今天要吃什麼？然而自助餐因為菜色多元，成為不少人的首選，每天可選擇自己想吃的不同菜色，但也常常因為價格問題引起不少話題。近日，就有網友討論「猜猜看台北自助餐拿這樣多少？」貼文引發熱議。
原PO在PTT貼文指出「我最近來台北工作，吃個自助餐隨便夾想吃的，總共拿了鮭魚一片、高麗菜、花椰菜、荷包蛋一個、飯一碗，湯是超過七點阿姨說免費送的，沒想到結帳時，阿姨說出一個讓我非常驚訝的數字，沒錯，答案就是175元」。貼文一出，網友紛紛回應「這種菜色175＝＝」、「乖乖買便當吧....」、「這看起來就很不好吃」、「看起來很難吃耶還那麼貴」、「傻眼，這個便當要175真的太貴」、「台北自助餐很多都是這種嚇死人的價格，真的不如買便當」、「另外，也有不少人點出關鍵「敢挾自助餐的魚真的財富自由」、「自助餐鮭魚就是致命菜色啊，那條至少一百」、「鮭魚就一百了，白飯10蛋10其他一樣算你25跟30差不多」、「敢夾自助餐的魚，是在炫富嗎」、「自助餐海鮮類通通不能夾，小捲、花枝、魚，會夾的都瘋了嗎」、「自助餐的海鮮真的超坑，隨便喊隨便結帳」。（編輯：張嘉哲）