超商取貨狂被問！店員親曝「物流翻譯蒟蒻」　同行全跪了

隨著科技發達，網路平台已經成為時下不少人的購物管道，不但可以宅配到家，也可以到超商領貨，但也有許多民眾因為不熟悉超商取貨和物流順序，三不五時到超商詢問店員。近日就有張店員「神翻譯」紙條詳細解釋每個物流通知代表的意思，提醒想取貨的客人千萬別心急，照片曝光後掀起網友熱議。

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這張紙條被超商店員貼在大門口，上頭對於物流進度寫得相當詳細，被不少網友稱讚是「取貨版翻譯蒟蒻」，例如「訂單處理中」代表賣家才剛收到訂單、「準備送去取件門市」代表司機才剛從物流中心載走貨物，而民眾若想取貨得看到「包裹配達送件門市」通知再前往超商即可。而紙條除了貼心解釋物流用語外，最後還無奈表示「如果看不懂，我也沒辦法了」，字裡行間透露已經被問到「心好累」的絕望感。

▲店員無奈手寫物流用語的直白翻譯，希望取貨民眾別再亂問了。（圖／翻攝自臉書社團《爆怨2公社》）

而照片在臉書社團《爆怨2公社》曝光後，也讓許多超商店員相當認同，「手機接到簡訊通知貨已到達，你再出門取貨就對了」、「因為一直有人想今天下訂單 明天就拿到門市人員快被問到瘋了」、「很多人會直接略過這張去問店員，台灣人就是這麼可愛」、「這張借我抄」、「還有些急性子，進店門就直接喊領包裹，也不看有沒有其他人在排隊結帳，也不看店員是否在忙其他的事」。

此外，也有網友分享自己的取貨心得「我收到取貨通知都不會馬上去取，因為超商店員還沒整理好」、「手機接到簡訊通知貨已到達，你再出門取貨就對了」，更有網友替無奈的店員發聲「店員要有多心煩才寫得出這些，不要再逼他們了，台灣的店員們真的是全能啊」、「辛苦啦！」、「感覺店員很難當」。（編輯：楊智傑）