台南高鐵被嗆全台最廢？網反揭「逆轉關鍵」：不懂別裝懂
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 12:59:53
台灣大眾運輸工具發展越來越多元，不少人為了節省時間，都會選擇搭乘高鐵，但其高鐵站的設計，一直以來都是不少人討論的話題，如近日網友討論到「高鐵站就台南最廢」，其原因在於高鐵站太偏僻，遠離市區，獲得不少乘客認同。對此，也有另一派網友抖出逆轉關鍵，再度引發話題。
原PO針對網友抨擊台南高鐵站很廢一事回文強調「大家都在抱怨台中站蓋太遠、台南站太偏僻離市區太遠，但都沒人想過，這幾個縣市乘載的運客量都是很多的，也是春節、連假返鄉很重要的大站」。「真正看廢不廢的關鍵在於乘客載運量好嗎？台中全台第二運輸量，台南也一年都有超過三百多萬人搭乘，看一下苗栗跟彰化再來說台南....而且是不是很多人不知道現在台南高鐵站這邊在蓋三井outlet？都要發展成商圈了，要論廢的話還真的輪不到台南」。貼文一出，網友紛紛回應「真的啊...乘客載運量才是廢不廢的關鍵吧」、「大家沒想過是會抱怨的人都是去出差吧，返鄉的話有家人接送根本小事，速度快又方便」、「每次都搭高鐵回台南，完全不覺得有問題」、「台南台中高鐵站也有台鐵可以轉乘，自己不搭說廢，不懂裝懂的人真的很多」。（編輯：張嘉哲）