影／拜月老紅線不可亂求！想脫單「這樣拜」才靈驗
影像中心/綜合報導
2021-03-03 15:49:59
單身人士想脫單，除了玩交友軟體、聯誼等方式來尋求認識異性的機會，也有不少人會拜月老「求好姻緣」，有對象的人，也會拜月老求與另一半的關係能夠更加穩定，求一個開花結果、步入禮堂的機會。大家都認識「月老」，但對拜月老的流程，怎麼拜、要準備什麼、有概念嗎？Youtube頻道「鬼man&阿道夫」找了朋友一同去拜月老，也教導民眾該如何拜月老才會成功，影片中也介紹「月老紅線」不能亂求的原因。
影片中兩人至廟中拜月老求「正緣」，而他們補充小知識「若你今天只是單純想要交男女朋友，就不可以求紅線」，若是想求正緣、論及婚嫁的對象，就可以求紅線。在拜月老的過程中，必須將你的姓名、生辰八字、地址（睡覺的地方）告訴月老，以及理想另一半的條件，或者是你已經有心儀對象，希望月老促成，都要詳盡講清楚，統整告訴給月老。 在講完上述自己理想對象的條件之後，必須得到月老三個聖筊、得到三個應允，才能求到紅線以及緣粉。得到三個應允之後，將緣粉、紅線放進紅包袋內，在香爐上順時鐘繞三圈，最後再度拜謝月老的幫忙後即可。影片中他們也補充「如果你的另一半很花心，月老也可以斬爛桃花」。遇到好姻緣是人人所盼，但提醒大家，民俗信仰僅供參考，請勿太過迷信。（助理編輯：闕靖潔）※ 民間信仰 請勿盡信