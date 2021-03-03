用電鍋試蒸小湯圓！她打開竟變「台灣小吃」 全場驚呆了
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 17:47:12
許多民眾都會在元宵節當日應景吃湯圓，但元宵節過了，家中還有沒吃完的湯圓該怎麼辦？對此，就有網友測試用電鍋蒸湯圓，沒想到成品居然變成一盤麻糬，貼文一出，也有網友笑稱「我剛還以為是肉圓」。
原PO在《我愛全聯-好物老實說》表示，她買了花生小湯圓，想說可以用電鍋蒸湯圓試試看，沒想到成品卻超乎她的想像，只見盤子裡的小湯圓，疑似因為蒸太久，內餡全都爆開，她看到也忍不住自嘲，「這是泥儂我儂的概念，其實也蠻好吃的啦，電鍋很方便啊！」許多網友看完也相當驚訝，「這是麻糬拿來煮吧」、「不一樣的口感享受」、「它們（湯圓）全部都吐了」、「不對吧，這根本是肉圓」、「我剛還以為是肉圓」、「濕的客家麻糬」、「不要騙我沒有讀書，其實這是年糕吧」、「說不定上面用噴槍噴幾秒火，會變成焦糖麻糬吧」。另外，也有內行的網友分享，「跳起來，立馬開鍋就不會爆漿，加鮮奶，會很好吃喔」、「湯圓可以用蒸的，但水要少，而且很快就熟了」、「盤子要抹油，或是鋪烤盤紙，蒸的時候鍋蓋要開一個縫隙，可以用筷子擋著，這樣比較不會糊掉」、「要先將內鍋用水跟糖，在把湯圓放在糖水裡面，然後整個下去蒸，就跟水煮的一樣了」。（編輯：許智超）