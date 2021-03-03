喊「缺工」又不加薪？工人日領3000多年沒變 內行曝關鍵
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 18:19:18
行行出狀元，但在工地討生活的工人必須承受日曬雨淋，非常辛苦又未必受到社會大眾的尊重，導致越來越多年輕人不願意投身其中，建築營造業三不五時就在喊「缺工」，必須倚賴移工來補足勞力缺口。但就有網友指出，工人的每日薪資行情「以前就三千左右現在還在三千」，整天喊缺工怎麼不加薪？問題一出掀起討論，更釣出許多內行人提出分析。
有網友在PTT發文表示，在建築業除了一些電焊工，大部分能稱得上師父的日薪都是3000左右，且沒有勞健保居多，有做才有錢沒有太多的福利。原PO納悶指出，「以前就三千左右現在還在三千左右」，建築業整天喊缺工怎麼不加薪多一點？更強調做工容易身體一堆毛病，人還沒到退休年齡就要考慮退休了，為何不能月薪制然後多加上些基本福利來吸引年輕人呢？網友紛紛在底下留言回覆說，「30年前就3000了，結果現在還是沒長進」、「當老闆的朋友說跟以前做一樣的工作，當然領以前一樣的薪水，還說調高薪水是破壞市場行情阻礙經濟發展」、「常常A公司包B公司再包C公司再包D公司，包到最後，很多公司根本沒做事卻賺錢，但是底層工人薪水卻變超低」、「保全更缺工，但薪水永遠就是低。說穿了就是覺得你不配高薪」、「蓋房利潤爆炸高，囤房持有成本低，又可以當抵押品去銀行貸款錢滾錢，建商一窩蜂搶著蓋，當然工人不夠」。不過也有網友認為，「喊話只是預鋪路，下一步就是要產業工會向政府施壓增加外勞名額」、「缺工假的啦」、「缺工是為了炒高價錢，騙騙盤子」、「喊一下才能繼續炒房」、「先哭喊才能請外勞啊」。（編輯：倪浩軒）