開車上「五楊高架」有夠飄！過來人一聽秒懂：感覺會失控
編輯中心/綜合報導
2021-03-03 18:54:30
在高速公路或者郊區，很有可能遇到側風，這時如果司機一個失誤，可能就會釀成事故。近日，就有網友提到，他開公司的貨車行經五楊高架，風大的時候就感覺車子特別飄，讓他覺得相當恐怖，因此上網發問「車子很飄會開很慢嗎？」貼文也引起熱議。
原PO在《PTT》表示，他開公司的貨車，卻開得心驚膽顫，因為每次開在五楊高架橋上，風大的時候總感覺到車子很飄，方向盤如果沒握緊，甚至會飄到旁邊車道去，這讓他不禁想問「想問問各位如果車子很飄會慢慢開嗎？」、「是不是貨車特別飄啊？」原PO也補充，會這樣說是因為「看其它車都不太會飄，顯得自己很像異類，一直飄飄飄」，許多網友看完也認同原PO，「貨車真的飄，車高又輕，有風90就很抖了」、「五股到汐止還好，楊梅那靠近新竹風真的比較大，尤其有升高底盤的貨車會更明顯」、「貨車開五楊的確很飄」。另外，也有過來人建議，那一段不要上高架，直接走平面就好，「貨車開平面啦，三線道比較好開啊」、「五楊風大時就是慢慢開，之前開朋友的車，感覺隨時會失控一樣，趕快在中壢切回平面」、「我自己的話，風太大的時候會放棄楊梅段」、「我也不太敢開五楊，開快太飄，開慢又怕擋到後面，乾脆林口桃園這段都開平面」。（編輯：許智超）