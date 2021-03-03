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失戀想放縱！滷味老闆娘「貼心暖舉」逼哭他　全場讚爆　

編輯中心/綜合報導

2021-03-03 19:53:04

滷味
▲一位失戀男子買滷味時被老闆娘的「貼心暖舉」逼哭。（示意圖／讀者提供）
失戀是人生必經的過程，許多人為了克服沮喪的情緒，會選擇暴飲暴食來發洩。就有位男網友透露，自己被女友甩了之後，便跑去買了滷味想要配啤酒，打算放縱一下大吃一頓。想不到老闆娘知道他失戀，直接把錢退還給他，暖心安慰「誰沒有這個時候，失戀也是談戀愛的一部分啊」，讓失戀男當場飆淚。
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有位男網友在Dcard發文，分享個人親身經驗。原PO表示，被女朋友甩了之後，先是去健身房待到閉館，接著便一時衝動跑去買了很久沒買的滷味想要配啤酒。結果在取餐的時候，老闆娘打招呼說了一句「很久沒看到你欸」，原PO回答「對啊最近減肥，但今天被女友甩了...放縱一下」。
想不到老闆娘馬上變臉，立刻把錢還給原PO，更暖心安慰「誰沒有這個時候，失戀也是談戀愛的一部分啊，趕快回家吧」，讓原PO透露自己當場不禁「眼淚都流出來了...」
▲滷味老闆娘知道原PO失戀，貼心不收錢，讓原PO好感動。（圖／翻攝自《Dcard》討論區）
▲滷味老闆娘知道原PO失戀，貼心不收錢，讓原PO好感動。（圖／翻攝自《Dcard》討論區）
網友紛紛在底下留言回覆說，「老闆娘好讚！你更讚！記得吃完就要嗨起來唷！」、「老闆娘好貼心，不哭不哭」、「拍拍，每個經過都能讓自己更成長」。更有網友歪樓回覆說，「下一篇：因為失戀所以和老闆娘在一起了」、「早知道多夾一點」、「老闆娘，我不想努力了」。（編輯：倪浩軒）
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