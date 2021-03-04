23歲存80萬卻超崩潰？男中肯抖「真實理由」 眾人全認了
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 10:20:58
不少人在出社會之後，都會有自己規劃儲蓄的方法，但也有每個月拿到薪水之後就全部花光的人，對於那些有在存錢的人來說，這筆錢可以說是應急使用，也能讓自己生活更加踏實，不過，近日就有網友討論「存了80萬卻很無助，有人懂嗎？」貼文引發熱議。
原PO在「Dcard」貼文指出「現在我23歲，不知道有沒有人跟我一樣，為了存錢，別人都當月光族每天出遊玩樂買一堆東西真的好羨慕，但我自己就是默默的把錢存到銀行，只是為了不想要以後沒有錢可以生活，所以我大學就開始打工、努力存錢」。「我很幸運出生在小康家庭沒有背負學貸，所以賺到的錢都能自行規劃不用還貸款，存了緊急備用金之後，也投資了一些資金跟股票，現在林林總總加起來也有80多萬，卻完全不開心，看看一台車至少就要70萬，房子破千萬，我這個80萬根本微不足道，有時候就想，何必一直存錢？為何不活在當下，拿去享樂算了」。貼文一出，網友紛紛回應「原本有....但後來想想，晚年沒錢不是更慘」、「我也是....看朋友都能狂買自己想要的東西，真的有點羨慕」、「會羨慕及時行樂的人，但不想老了沒錢沒體力還要辛苦的工作，就又默默把錢存起來了」、「我就是拿來玩樂的月光族，想想如果我等下出車禍掛了，那麼多錢也用不到啊」、「我只會留一點閒錢慢慢存，工作還有40年，一個月賺三萬多還逼自己只能兩萬太痛苦啦」。（編輯：張嘉哲）