5歲妹誤按鎖碼節目！媽一聽「怪聲」秒愣　老司機吐真相

許多有小孩的家庭會限制家中孩子看電視的時間和觀看內容，除了希望能讓小孩在娛樂和學習之間取得平衡，也擔心不注意就讓孩子看到不適合的節目頻道。日前就有名女網友發現，原本女兒在看卡通頻道，沒想到一個不注意讓她亂按遙控器後，卻突然出現本該鎖上密碼的成人頻道，嚇得她馬上從女兒手中搶過遙控關電視。

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這名媽媽在臉書社團《爆怨公社》發文表示，平常家中兩個女兒都會待在電視機前看兒童頻道，這天她在一旁滑手機，5歲妹妹正陪1歲的小女兒看著卡通，沒想到卻突然傳來「怪怪的聲音」，原PO猛一抬頭才發現電視上撥出的竟是高清無碼的成人內容，儘管當下馬上切斷電源，但她也不禁好奇女兒究竟是如何破解鎖碼頻道的。

▲這名網友發現女兒看到成人節目後，嚇得立刻關電視。（圖／翻攝自《爆怨公社》）

該篇經歷曝光後掀起不少網友反應，有許多家長也紛紛指出「可能爸爸前一天晚上解碼了，看完忘記鎖碼」、「我家弟弟也做過，嚇死我了」、「他們想要弟弟妹妹了」，更有老司機留言解釋常見密碼「我什麼也不知道， 只知道1818」、「小朋友居然知道1818」、「密碼不都是4個蛋嗎？」、「快改密碼吧」。

另外也有網友認為，其實家長不需要大驚小怪，否則只會讓小孩有錯誤的好奇心，恐怕弄巧成拙，「孩子的性教育不能等」、「有可能按到觀看紀錄了，這樣跳轉不用密碼」、「記得跟孩子解釋為什麼不能看呦」、「可能看爸爸按幾次就知道怎麽按了」。（編輯：楊智傑）