她不解為何婚姻都「報喜不報憂」？過來人曝真相：正常啊

桌球界夫妻檔福原愛與江宏傑近日婚變傳言鬧得沸沸揚揚，同時也傳出福原愛陷入不倫戀，與江宏傑會對她言語暴力等負面報導，倆人形象嚴重受創，也震驚各界，不過就有一名網友好奇「婚姻是不是都只報喜不報憂」，貼文一出，也有過來人回應「其實很正常」。

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該名網友在PTT以「婚姻是不是都只報喜不報憂」為題發文，表示最近因為福原愛事件鬧得沸沸揚揚，「明明結婚後代言也一直接，上節目也都秀恩愛很甜蜜，沒想到最後爆出來沒人想的到」。

▲福原愛（右）、江宏傑婚姻亮紅燈。（圖／資料照）

貼文一出，不少過來人表示，「正常啊，就算普通人一直在臉書抱怨幹嘛的，也會不太想看」、「周圍也有夫妻看起來恩愛，結果女的跟同事有一腿，結果男的不知道自己頭上一片青青草，所以別被表象騙了」、「是阿，在臉書放閃的感覺就很假，細水長流的感情不會昭告全天下啦」、「我發現，真恩愛的夫妻越低調不曬恩愛」、「一直發閃文曬恩愛的常常都是真正有問題的，因為要尋求滿足」。

不過也有網友認為，「因為報憂別人也會覺得是你家務私事不敢多言，甚至會去責怪報憂的人處理事情不成熟啥的，最後就是變得只能發好事」、「不只婚姻啊，正常人的生活也都報喜不報憂，吃個大餐就IG狂發，月底吃吐司過日子IG就不發文了」、「有什麼社交媒體是一直發抱怨文的，都馬報喜不報憂啊」。（編輯：郭佩蓉）