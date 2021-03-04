外送吃到菜瓜布鐵絲！客服「1句」解釋 她怒：無法溝通
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 16:40:15
現在有許多餐廳都和外送平台App合作，民眾僅需在家動動手指上網，即有外送員將想吃的食物外送到府。近日，就有網友抱怨，收到餐點時卻發現有菜瓜布的鐵絲，向平台客服反應後，竟被告知「店家本來就會放菜瓜布鐵絲下去料理」，讓她相當傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨公社》貼出三張對話，並表示「增長知識文！原來菜瓜布鐵絲也可以當成料理食材」，只見她向客服反應餐點有菜瓜布鐵絲，沒辦法食用，沒想到客服竟說「店家原本都是有放菜瓜布鐵絲下去的哦，由於您沒添加備註，所以店家依據他們的煮法哦」。原PO看完忍不住痛斥，「你沒有協助到我欸，都是有放菜瓜布鐵絲？」結果客服又說「是的，都是有放菜瓜布鐵絲的」，還希望她能明白這是店家的煮法，這讓原PO徹底爆氣，「你是真人來還是電腦回應啊？你是告訴我店家煮法是加菜瓜布？麻煩換客服，跟你無法溝通」。許多網友看到也紛紛笑虧，「絕對是電腦回覆」、「客服：請問是菜瓜不新鮮還是鐵絲呢？」、「所以下次沒有菜瓜布鐵絲，就不合格，可以申請退費？」、「這是機器人吧，不可能是真人」、「菜瓜布清腸胃嗎」、「菜瓜布能吃...大開眼界」、「怪怪的知識增加了」。另外，也有其他人說，「你要跟他說吃到異物，非食材的異物」、「這問題，還是直接找店家處理比較妥當」、「誠心建議，直接找店家電話打去 ，反而店家更積極自己幫妳處理」、「與其跟客服鬧，不如直接打給店家，這樣處理比較快」。（編輯：許智超）