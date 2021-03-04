點7碗再衝隔壁加點！老闆娘「1舉動」他看傻：也太小心眼
編輯中心/綜合報導
2021-03-04 19:09:11
台灣的廟宇文化興盛，而廟前也會有許多攤位吸引民眾用餐。近日，卻有網友抱怨，他和弟妹3人在廟前攤位用餐時，一共點了3份飯麵、3份湯及1份小菜，結果老闆娘沒看清楚，誤以為只有3份主食，加上弟弟又到隔壁攤點菜，老闆娘竟把菜單直接丟垃圾桶，這舉動讓他非常傻眼，貼文也引起熱議。
原PO在《爆怨2公社》表示，日前和弟妹到廟前夜市吃飯，共有10多個攤位，找到位子後，便開始劃單點菜，共點了「2碗麻油麵線、1碗滷肉飯、3碗當歸湯及1份麻油米血」，後來弟弟又到隔壁自助餐加點排骨，他們也迅速完食墊肚子。接著這攤的老闆娘才開始出餐，送上麵線和滷肉飯，結果主食都吃完了，小菜和湯卻遲遲不來，跟老闆娘反應後，對方竟一臉驚訝「你們有點湯跟米血嗎？」就在他要求確認菜單時，老闆娘才透露，「我...看你們三個人才點那麼少的東西，還有去隔壁點東西，所以把你們的單子丟垃圾桶了」。這讓原PO相當傻眼，也覺得老闆娘太小心眼，最後也不想多說什麼，乾脆直接買單，同時也忍不住問「如果是網友們，你們還會坐下等嗎？」許多網友也紛紛回應，「老闆娘也太傻，少賺3份錢」、「嫌點太少還幫客人刪掉一半以上的餐點？這什麼邏輯？合理嗎？確定沒搞錯」、「應該跟隔壁有仇」、「我是不會等啦，聽到都不餓了」、「單字丟了！那就走人吧」、「直接不等了，這態度母湯喔」、「老闆娘吃虧了，這樣也能生存」。（編輯：許智超）