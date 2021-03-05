不識貨！繳費掏「Q版龍幣」被退 內行搶收藏：千年一遇
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 16:53:40
偽鈔問題在台灣頗受關注，許多店家收到千元大鈔時都會端詳再三、確認真偽。其實不只鈔票，硬幣也有偽幣的問題，不過有時候錯把紀念幣當成偽幣，那可就誤會大了。有位網友就透露，去繳費時其中一枚10元硬幣被退回，而他曬出被退回的硬幣照片，卻讓許多內行人紛紛驚呼對方太「不識貨！」
有位網友在臉書社團《爆廢公社公開版》發文，簡短表示自己「洽公繳費被退回這一枚」，隨後附上被退回硬幣的正反面照片，只見該枚硬幣正面是一個Q版的龍，反面則是比較氣派莊嚴的龍形圖案，更寫著「慶祝千禧年」字樣，原來是中央造幣廠發行的特殊紀念幣。許多內行網友紛紛留言回覆說，「這一千年才出現過一次的」、「他不要，我想要」、「被暱稱『龍銀』的流通性紀念幣耶！我這些年來只收到2個」、「這種紀念幣不多，這20年來只看過一次」、「保存300年就能當古幣了」、「建議放財位，風水上是可以招財的」、「這是10元中最有價值的」、「我也有收藏這枚，怎會退回呢？真的不識貨」、「可以當一般貨幣10元使用，不過千禧龍幣網路上大概是50元一個」。更有網友找到紀念幣詳細資料，指出這款千禧年10元流通紀念幣的緣起是為了迎接西元2000年的到來，展望人類攜手合作、共建嶄新地球村所特別發行，鑄造數量僅有5000萬枚，確實是枚別具特殊意義的紀念幣。（編輯：倪浩軒）