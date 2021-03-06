房市／這兩種質感類似實木地板 價格便宜
生活中心/綜合報導
2021-03-06 08:30:00
木地板觸感溫潤，是許多民眾裝潢時的首選，不過台灣海島型氣候潮濕，實木地板難保養，專家表示，除了實木地板，鋪設地板也可考慮超耐磨地板與木紋磚，有木地板的溫馨感覺又防潮，不失為折衷的替代選擇。
木地板與一般磁磚相比，觸感冬暖夏涼，也因視覺看起來較溫馨、美觀，很受民眾喜愛，不過北部普遍潮濕，實木地板較難保養，信義居家表示，若有實木地板難保養的疑慮，不妨選用超耐磨地板、木紋磚，一樣有溫潤效果。實木地板於居家環境中有幾點不方便之處，像是容易受潮，也易生蠹蟲、白蟻，甚至太潮濕可能膨脹發霉，而家中若有飼養寵物，寵物若在實木地板上大小便，若是沒有立即擦拭、滲透至木地板，清潔也不易。信義居家表示，超耐磨地板質感雖不如實木，但好整理、價格便宜；超耐磨地板分為海島型與卡扣式，海島型超耐磨地板為人工合成，抗潮夾板貼上塑膠貼皮，耐刮、抗潮好保養，卡扣式超耐磨地板地板材質為木屑熱壓處理而成，表面為印刷牛皮紙再塗三氧化二鋁，表層耐刮且易清潔保養。另外，信義居家進一步說明，木紋磚也是近來許多居家裝潢的新選擇，木紋磚材質雖為石質，但有木地板的質感，又比一般的磁磚更防滑，優點還有可用在木地板不適用的區域，例如廚房、衛浴空間，不怕潮濕發霉，而運用在玄關也好清潔，不用擔心鞋子踩進踩出會弄髒地板。