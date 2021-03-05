哪個名人外遇最震撼？「這一位」被全場狂點：無人能超越
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 17:25:02｜2021-03-05 17:27:47
桌球明星夫婦福原愛、江宏傑結婚4年多，近期婚變傳言鬧得沸沸揚揚，日媒甚至大篇幅報導福原愛在台受到夫家言語霸凌、和日男出遊等消息，引發外界熱議。對此，就有網友好奇發文「過去哪個名人搞外遇最讓大家震撼？」其中「這位」就被鄉民狂點，更直呼「無人能超越！」
福原愛3日遭日本週刊《女性SEVEN》電子版驚爆不倫戀，多達55張和高帥男約會、外宿照片曝光。針對出軌傳言，福原愛昨（4）日在推特發表聲明，2度為自己的行為道歉，並澄清與高壯男「沒有同住房間」，撇清外遇一說。對此，一名網友於PTT八卦板上發文，表示福原愛和江宏傑在眾人心中都是模範夫妻形象，如今婚姻卻出現了裂痕，福原愛還被爆出與日男出遊。這就讓原PO好奇發問「過去哪次的名人外遇事件，最讓大家震撼呢？形象越好，外遇才越讓人驚訝吧」，隨後他也點名阿基師、王建民等人，「還有誰呢？有沒有八卦？」問題一曝光，就引來鄉民熱議，其中最多人點名「乙武洋匡」，「乙武洋匡真的滿震撼的」、「乙武洋匡吧！其他都還好」、「乙武無人能超越，本來形象就勵志」、「乙武洋匡讓人訝異的不是外遇,而是外遇『人數』」、「乙武洋匡阿！偷吃超過50個耶...」、「乙武，那時候完全打破我的想像」。留言中鄉民也提及其他人，「老虎伍茲當年還蠻震驚的，還有佐佐木希的老公」、「阿基師，消息本身還好，是記者會太經典」、「王建民啊，以前看到他拍的廣告還會眼眶泛淚好勵志」。（編輯：陳雅雲）