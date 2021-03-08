房市／桃園4成首購35歲內 首選藝特旁
財經中心/綜合報導
2021-03-08 08:00:00
桃園區向來是桃園房市交易最多的行政區，又因房價較雙北親民，近年受年輕首購族追捧，依官方資料，近三年桃園區高達4成的首購族年齡低於35歲，尤其偏愛藝文特區周圍區域。
為分析不同客群購買偏好和交易樣態，桃園區地政事務所統計近三年的實價登錄資料，並針對不同客群特徵區分為首購、樂齡及性平三大專區進行分析，該報告提及，首購族約有41%為35歲以下，偏好31-40坪建物，占29%，平均總價最高落在藝文特區為1307萬元，最低則落在中平地區為572萬元。除此，桃園區內男性或女性皆偏好於藝文周圍地區置產，其中，年輕首購族平均在藝文周圍區域置產預算約為747萬元。該報告中提到的桃園藝文周圍地區是以以桃園藝文廣場為中心向周圍街廓延伸之地區為主，但不包括藝文特區，範圍介於莊二街、經國路、慈文路、永安路、大興西路及寶慶路相連之街廓。信義房屋經國店店長詹家杰表示，藝文特區周圍區域會吸引購屋族的主因為地點優越和未來發展性，以交通動能來看，將有捷運綠線站點，包括G10至G12站，均位於中正路上，周邊區域將會受利。且鄰近南崁交流道及南桃園交流道。此外，桃園藝文特區除了展演中心外，桃園市圖總館也預計於今（110）年10月完工，並於明年精裝修完成，該圖書館總樓地板面積約5萬2890平方公尺，其中圖書館棟為地上8層建物，涵蓋演講廳、會議室、文創市集、咖啡館、樂齡閱讀區、親子研習教室、青少年閱覽及一般閱讀館藏區、地方文獻區、多功能活動室、數位學習區級雲端書屋、行政辦公空間等；電影院棟為地上5層建物，1樓為主題餐廳，2至5樓共設置8個影廳，圖書館棟及電影院棟透過2樓露台相互連結。圖書總館基地地下2層將作為停車場，預計提供 401 個汽車位及 410 個機車位，可協助紓解周邊生活圈停車空間不足的問題。