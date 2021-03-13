影／暖哥教妹騎檔車「狂熄火」 推發Ｎ次：是在整我嗎？
影像中心/綜合報導
2021-03-13 10:00:00｜2021-03-13 10:08:58
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影片中儒哥說道，因為練習的檔車多年沒有行駛，電瓶沒有電，導致必須用「推發」的方式啟動引擎，將車設置在二檔，且按住離合器，將車子往前推進到一定速度時，引擎就能啟動，過程中離合器不能鬆手，否則就會再度熄火。但由於儒妹還不熟悉騎乘技巧，導致車子不斷熄火，儒哥便要不停推發，讓他大嘆「推發到腿都要軟了...」
最後儒妹成功學會檔車，還載儒哥騎一段路程，兩人都感動不已！影片一出，網友也紛紛留言「很怕妹妹受傷誒，真是好哥哥！」、「這不是教學影片，是搞笑影片吧！」、「這集真的超好笑，儒妹超可愛！」、「我看到崩潰點進來看的，果然沒讓我失望xd」（助理編輯：闕靖潔／核稿編輯：謝美伶）
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