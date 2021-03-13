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影／暖哥教妹騎檔車「狂熄火」　推發Ｎ次：是在整我嗎？

影像中心/綜合報導

2021-03-13 10:00:00｜2021-03-13 10:08:58

▲ 暖哥教妹妹騎檔車，狂熄火N次推發讓他累到懷疑人生。（圖／Ru儒哥授權）
▲ 暖哥教妹妹騎檔車，狂熄火N次推發讓他累到懷疑人生。（圖／Ru儒哥授權）
還記得小時候一開始學騎腳踏車，家人在後面攙扶著協助平衡，而最後成功靠自己起步向前的那份感動嗎？Youtuber「Ru儒哥」某日心血來潮教妹妹騎檔車，但因檔車較舊，電瓶沒有電，如果熄火一次，便需要以「推發」的方式，將車子發動。過程中儒妹技術不熟練，導致多次熄火的事件發生，讓他累到「懷疑人生」。
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▲ 檔車因多年沒騎，電瓶沒有電力，必須手動推發啟動引擎。（圖／Ru儒哥授權）4
影片中儒哥說道，因為練習的檔車多年沒有行駛，電瓶沒有電，導致必須用「推發」的方式啟動引擎，將車設置在二檔，且按住離合器，將車子往前推進到一定速度時，引擎就能啟動，過程中離合器不能鬆手，否則就會再度熄火。但由於儒妹還不熟悉騎乘技巧，導致車子不斷熄火，儒哥便要不停推發，讓他大嘆「推發到腿都要軟了...」
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▲ 妹妹最後成功騎完一小段路。（圖／Ru儒哥授權）
最後儒妹成功學會檔車，還載儒哥騎一段路程，兩人都感動不已！影片一出，網友也紛紛留言「很怕妹妹受傷誒，真是好哥哥！」、「這不是教學影片，是搞笑影片吧！」、「這集真的超好笑，儒妹超可愛！」、「我看到崩潰點進來看的，果然沒讓我失望xd」（助理編輯：闕靖潔／核稿編輯：謝美伶）
 
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