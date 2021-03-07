台灣沈睡哈巴狗岩石超吸睛　老外讚：德國奇幻片主角

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愛天樂表示，1月29日騎車到梅山瑞峯村，車停在「瑞峯橋」上往溪谷拍照，檢視照片後，竟然發約有2台轎車寬的河中大岩石，像極一隻大型犬趴在溪流喝水，不論是輪廓、眼睛、鼻子、嘴巴都像極了。

此照片被轉發到外國網友社團後意外地再次掀起熱議，然而這次卻是因為許多人表示狗頭岩非常像1984年德國經典奇幻冒險電影《大魔域》中的幸運龍Falkor。

幸運龍在電影中為一隻身體佈滿鱗片卻有一顆和善的狗頭的野獸，在劇情中也會幫助小男孩突破重圍，成為許多人最愛的角色之一。

▲電影中Falkor也會幫助小男孩突破重圍，成為許多人最愛的角色之一。(圖／擷取自Amazon)

神似Falkor的岩石在台灣出現讓外國網友感到非常興奮，其中一位表示很開心終於知道幸運龍的葬身地，而狗頭岩如今有新身份，日後或許將引起更多電影迷親自前往。