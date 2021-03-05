晚餐吃「1飯1菜1湯」秒噴135元！台大生驚嘆：果然是台北
編輯中心/綜合報導
2021-03-05 18:07:02
在萬物均漲的趨勢下，外食的學生族群也苦不堪言。就有一名台大男學生日前到小吃店吃了「1飯1菜1湯」秒噴135元，不禁感嘆「果然是台北」，話題也掀起各地網友爭論。
一名台大男學生在論壇《Dcard》上貼出照片分享自己的晚餐，只見裡面有一碗滷肉飯加蛋、一盤滷白菜，以及一碗筍乾排骨湯，然而這樣就要價135元，價格分別為滷肉飯40、滷蛋10、滷白菜35、筍乾排骨湯50元，也讓原po直呼「果然台北物價」。原本住在台中的他原po，北漂讀書1個學期左右，也吐露心聲「還沒到台北讀書前，平時可以無腦花的錢，點想吃的美食，結果來台北後，讓我消費習慣整個大轉變，居然開始會三思了，台北就是個賺錢快但花錢也快的地方」。不過貼文曝光後，不少網友則認為其實不算貴，「以台北來說算便宜了」、「在台南的話大概是飯30、蛋10、菜30、湯30，也差不多要破百」、「台北這樣還好啊，我們台南也沒比較便宜」、「身為台北人，老實說我看到這價格，覺得還好欸」。另有不少其他縣市網友感嘆回應，「我今天去林口夜市，吃了起司加爆的牛肉漢堡130+木瓜牛奶50+藥燉排骨70，直接花250元欸」、「這個在中南部差不多價格，也不會便宜到哪去吧？湯是有肉的湯，菜也蠻有份量的」、「不要說台北，其他縣市物價也回不去了」。（編輯：潘毅）