影／白俄羅斯型男七歲來台扎根　曝學中文最困難的四個字

根據The China Post報導，身為「外國人」，在台灣長大總會面對無數的挑戰，其中學習新的語言、適應新文化和面對並定義自己的身份皆為決定性的里程碑。毅力雅是一位19歲白俄羅斯裔學生，七歲時與家人搬來台灣定居。
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與YouTuber歐亞力的訪問中，毅力雅表示小時候因為有氣喘，父母經常舉家遷移，找尋舒適的環境定居。他四歲時，全家從白俄羅斯搬到中國，爾後遷移到台灣。毅力雅說道，四年級時開始認真接觸到中文，雖然小學在雙語學校上課，國中和高中都在一般國立學校就讀。對毅力雅，國高中課程最難的非「國文」莫屬，他表示剛開始上課時，他完全不懂「成語」。由四個字組成的成語通常會根據典故，言簡意賅的涵括了各種寓意。毅力雅和歐亞力表示他們都不太理解，而毅力雅也說他當時認為國文課很難，因為課程中提到很多歷史，讓身為外國人的他很難捉模。在台灣居住將近13年的他，已視自己為道地的台灣人，但他也知道在其他人眼中，他永遠會是一位外國人。毅力雅的中文非常流利，不過思考時還是會用俄語。接近訪談的尾聲，當被問及如果可以改變台灣一件事，他會改變什麼時，毅力雅選擇改善台灣的交通或天氣，因為他覺得尖峰時間的車流量真的太駭人了！更多新聞請看The China Post